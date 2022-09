Amazon Kids arriva in Italia: per la sicurezza e il divertimento dei più piccoli

Amazon Kids sta per arrivare anche in Italia. Questa funzionalità, compatibile con tutti i dispositivi Echo, offrirà ai bambini di età compresa tra i 3 e 12 anni un'esperienza più pertinente e sicura.

Amazon Kids offrirà contenuti e opzioni più adatti per i bambini

Chi è in possesso di un dispositivo Echo ed ha in casa uno o più bambini, troverà sicuramente interessante questa nuova funzionalità. Amazon Kids, infatti, offre un'esperienza su misura per i più piccoli, con tante opzioni pensate per intrattenere – e allo stesso tempo, proteggere – i bambini.

A tal proposito, Amazon Kids offre contenuti tra libri, audiolibri, video, applicazioni e giochi per bambini più pertinenti, oltre a tante skill pensate appositamente per i più piccoli. Ad esempio, Alexa riconosce la voce del bambino che sta interagendo e risponde con contenuti su diverse discipline e adatte all'età.

Per fare ciò, è necessario anzitutto creare un Profilo Bambino. I genitori possono qui stabilire limiti di utilizzo, obiettivi educativi, gestire la navigazione web e gli acquisti in-app, oltre ad accedere alle attività svolte dal bambino. Si possono stabilire quali sono i contatti con i quali i bambini possono avere chiamate voce e video e impostare un blocco notturno o in determinati momenti del giorno. È anche possibile bloccare contenuti espliciti da Amazon Music, Apple Music e Spotify.

Amazon Kids debutterà in Italia nelle prossime settimane.

