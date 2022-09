I dispositivi Amazon Echo, Blink, Fire e Kindle a prezzi clamorosi prima del Prime Day 2022

Quest'oggi l'e-commerce più popolare al mondo ha dato il via alle primissime promozioni dedicate ai Prime Day 2022: i dispositivo Amazon Echo, Fire, Kindle e Blink sono disponibili a prezzi decisamente assurdi e stanno andando letteralmente a ruba. Andiamo a scoprire quali sono le nuove occasioni per rendere la propria casa smart… puntando al massimo risparmio!

Aggiornamento 26/09: con l'avvento del nuovo Prime Day 2022 fioccano offerte dedicate ai dispositivi Echo a prezzi veramente top. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Amazon Echo, Fire, Blink e Kindle in super sconto per il Prime Day 2022: tutte le offerte folli del momento

Come di consuetudine per ogni evento del genere dello stesso e-commerce, sono partiti gli sconti dedicati ai prodotti Amazon, in occasione del nuovo Prime Day 2022. L'evento principale si terrà nei giorni del 11 e 12 ottobre 2022, ma al momento sono già attive le prime iniziative di livello: la casa diventa totalmente smart con queste offerte su alcuni dei dispositivi Amazon Echo, Blink e Kindle più apprezzati!

Tra le varie occasioni abbiamo ad esempio il kit di sicurezza con Ring Indoor Cam e altri 5 sensori a soli 169.99€ (invece che 309.98€). Per chi vuole rendere smart la sorveglianza esterna e interna della propria casa, i bundle Blink Outdoor sono in sconto a 55.99€ (invece di 159.99€), sia la versione con campanello, sia la versione con videocamera per interni! E per i prodotti Echo? Anche qui abbiamo bundle molto interessanti e da non perdere: un esempio è quello con Echo Show 5 con il campanello smart Ring Video Doorbell a soli 76.99€ (invece che 184.98€). Insomma questo è il momento giusto per passare ai prodotti Amazon! Inoltre ci sono varie occasioni anche per i dispositivi Kindle, per le Fire Stick TV e tanto altro ancora!

Di seguito trovate l'elenco dei prodotti al momento disponibili in sconto: se non visualizzate i box presenti qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Tutte queste offerte per l'evento Prime Day 2022 le potete aggiungere a quelle che troverete nell'approfondimento dedicato alla tornata di sconti Amazon.

Per non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web: trovi tutti i principali sconti del momento, in tempo reale!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il