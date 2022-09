Amazfit lancia il servizio di smartwatch in permuta, ma non per tutti i paesi

Mentre ci stiamo godendo il debutto in Italia della nuova Band 7 (in vendita sia tramite lo store ufficiale che su Amazon), la divisione USA di Huami ha dato il via ad un'iniziativa molto interessante, che speriamo possa arrivare anche da noi. L'e-commerce di Amazfit – la versione statunitense – permette di utilizzare il servizio Trade In, ossia con smartwatch in permuta. Andiamo a vedere come funziona questa novità e quali sono le possibilità disponibili.

Amazfit Trade In: al via il programma di smartwatch in permuta, per ora solo negli USA

Nel momento in cui scriviamo il programma Amazfit Trade In è attivo negli USA e non sappiamo se e quando arriverà anche in altri mercati. Il funzionamento è simile a quanto avviene alle nostre latitudini con brand come Samsung, Apple, OPPO, Xiaomi e così via: è possibile acquistare un nuovo indossabile Amazfit consegnando un vecchio smartwatch in permuta e pagando poi la relativa differenza di prezzo.

Al momento gli unici modelli che beneficiano dell'iniziativa sono gli ultimi GTR 4 e GTS 4, freschi di lancio in tutto il mondo, Europa compresa (ad IFA 2022). Gli utenti statunitensi possono mette le mani sui nuovi dispositivi scambiandoli con un indossabile precedente della serie GT, ma anche modelli Bip e T-Rex. La permuta è valida anche per terminali di altri brand come Apple, Samsung, Fossil, Garmin e Fitbit.

Resta da vedere se questa novità resterà esclusiva USA oppure se arriverà anche in Europa e in Italia.

