Xiaomi: un misterioso smartphone sbarca su Geekbench, è Redmi A1?

Xiaomi avrebbe in serbo un nuovo entry-level che, a seconda del mercato di riferimento, potrebbe debuttare sotto un altro brand. Lo smartphone in questione sarebbe Redmi A1: il dispositivo è apparso in più database, lasciando trapelare alcuni dettagli sulle sue specifiche tecniche. Diamo un'occhiata insieme!

Xiaomi ha in cantiere un nuovo entry-level: Redmi A1 potrebbe anche debuttare come smartphone POCO

Pare proprio che Xiaomi si stia preparando al lancio di un nuovo entry-level. In queste ultime ore, un nuovo smartphone con numero di modello 220733SL sarebbe apparso in diversi database, come quello IMEI, quello TUV Rheinland, quello FCC e persino su Geekbench, e si tratterebbe di Redmi A1.

A seconda del mercato di riferimento, tuttavia, Redmi A1 presenta un numero modello differente: 220733SL per l'Europa, 220733SG per il mercato globale e 220733SI per il mercato indiano. A proposito di quest'ultimo, qui lo smartphone potrebbe essere venduto come un dispositivo a marchio POCO.

L'elenco delle informazioni su Geekbench ha lasciato anche trapelare alcuni dettagli sulle caratteristiche di Redmi A1. A quanto pare, questo sarà alimentato da un processore quad-core i cui core possono raggiungere una velocità massima di clock di 2 GHz. Potrebbe trattarsi del SoC MediaTek Helio A22, una tecnologia un po' vecchiotta ma la sua scelta è comprensibile per la fascia di mercato di inserimento. Il tutto sarà accompagnato da 3 GB di RAM, mentre il funzionamento si baserà su Android 12.

Attendiamo di scoprire le altre caratteristiche. Se ci saranno novità, saremo pronti ad aggiornarvi!

