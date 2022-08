Si avvicina lo stop degli aggiornamenti MIUI per 13 modelli Xiaomi

Ci sono notizie non buone per il supporto agli aggiornamenti software offerto da Xiaomi al suo vastissimo catalogo di smartphone. Nulla di inaspettato, perché l'argomento riguarda una serie composta da 13 modelli fra Xiaomi e Redmi uscita nel corso del 2020, pertanto basati su Android 10 e sull'interfaccia proprietaria MIUI 11/12. A distanza di due anni, per questi smartphone è stato confermato che verrà interrotto lo sviluppo della MIUI.

Hai uno di questi smartphone Xiaomi? L'azienda sta per interrompere il rilascio degli aggiornamenti

I modelli in questione sono i seguenti:

Xiaomi Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite

Redmi K30 Ultra, K30S Ultra

Redmi Note 9, Note 9 5G, Note 9 Pro

Redmi 10X 5G, 10X Pro, 9T

"From 31 October 2022, the following models will no longer receive closed and public beta builds: Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30S Ultra (Mi10T/Pro), Redmi Note 9 Pro(Mi10T Lite), Redmi Note 9 4G(Redmi 9T), Redmi 10X, Redmi 10X Pro, Redmi K30 Ultra, Redmi Note 9 5G/9T" #MIUI pic.twitter.com/2zfYvlz7r2 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 19, 2022

Come dichiara Xiaomi, a partire dal 31 ottobre 2022 non sarà più rilasciato nessun aggiornamento MIUI Public/Closed Beta per nessuno di questi modelli. Questo ovviamente non significa che non usciranno più aggiornamenti in assoluto: lo sviluppo della MIUI Stabile proseguirà, ma l'interruzione del programma Beta significa che molto probabilmente non ci sarà né l'aggiornamento alla MIUI 14 né ad Android 13.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il