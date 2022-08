Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro, display certificati: tutti i dettagli

Dopo i primi mesi del 2022, per Xiaomi pare sia arrivato il tempo di pensare a Pad e Pad 6 Pro, nuovi probabili tablet top gamma del brand. I nuovi dispositivi stanno iniziando a delinearsi tra varie specifiche tecniche, in attesa poi di saperne di più su prezzo e data di uscita.

Aggiornamento 01/08: Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro si ritrovano certificati i propri display con risoluzione e tecnologia scelta. Trovate tutti i dettagli in “Design e display”.

Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro: cosa aspettarsi dai nuovi tablet?

Possibile design e display

Come si presentano il nuovo tablet? Purtroppo non abbiamo ancora immagini o render a dare un volto a Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro, ma non è escluso rimangano simili alla gamma Pad 5, sebbene con un frame più ruvido ed in metallo, quanto meno per il modello Pro. Questo possiamo dirlo perché, da un leak abbiamo le possibili misure: 287 x 188 x 6.7 mm. Questo ci porta un tablet più ampio e leggermente più sottile, ma ovviamente più pesante, visto che saremmo sui 569 grammi.

La motivazione di questa crescita di dimensioni sarebbe da attribuire al display da 12.6″, che più indiscrezioni vogliono OLED LTPO a 120 Hz e risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel). C'è da considerare però un nuovo leak, che vuole la frequenza d'aggiornamento del pannello addirittura a 144 Hz, il che sarebbe molto interessante per la categoria.

Ma dalle ultime novità, arrivate da una certificazione dalla catena di produzione, il quadro per i display della serie Pad 6 potrebbe essere diverso. Infatti, per il modello base ci sarebbe un LCD da 10.6″ di qualità A-Si (Amorphous Silicon), con risoluzione 2000 x 1200 pixel (WUXGA+). Per il modello Pro invece, oltre ad avere due produttori, ha anche una diagonale da 12.4″, sempre LCD, ma con tecnologia LTPS. Interessante la risoluzione, visto che è da 2800 x 1752 pixel, come Galaxy Tab S8+.

Dobbiamo dunque abbandonare l'idea di un tablet Xiaomi con pannello AMOLED? In realtà no, ma potrebbe essere riservato al top gamma con display ancora più grande. Il sensore d'impronte, infine, sarebbe posto sul lato.

Possibili caratteristiche e specifiche tecniche

Oltre a quanto già detto, abbiamo più leak riguardo il chipset del modello Pad 6 Pro, che se prima sembrava potesse utilizzare Snapdragon 888, migliorando quindi lo Snapdragon 870 del precedente, adesso sembra possa addirittura arrivare allo Snapdragon 8 Gen 1, rendendosi uno dei tablet più potenti. Al contrario, per Pad 6 si parla di un chip MediaTek: non se ne conosce il modello specifico, ma ipotizziamo possa appartenere alla serie 8000. Se così fosse, sarebbe la prima volta dopo anni che un tablet Xiaomi avrebbe un SoC MediaTek anziché Qualcomm.

C'è poi un'altra indiscrezione che parla in relazione alla batteria di questo dispositivo, che dovrebbe aggirarsi intorno agli 8.000 mAh e supportare, finalmente, una ricarica rapida a 120W, come accaduto per i vari smartphone Xiaomi e Redmi. Insomma, è palese che il brand voglia un definitivo salto di qualità. E in relazione a Xiaomi Pad 6 base è arrivata la certificazione della ricarica, che sale da 33W a 67W, andando a pareggiare quella di Pad 5 Pro, andando quindi ad alimentare l'idea che il Pad 6 Pro possa avere effettivamente una ricarica a tre cifre.

Se però con il modello Pro siamo nel campo delle supposizioni, con Xiaomi Pad 6 base abbiamo forse qualche dettaglio in più. Infatti, dall'ente ministeriale MIIT (o TENAA) abbiamo la certificazione di quello che corrisponderebbe ad un tablet, cioè il modello 22081281AC, in breve L81AC, che secondo ben due indiscrezioni, da WHYLAB e Digital Chat Station, corrisponderebbe proprio al dispositivo in questione e non ad un Redmi Pad la cui sigla è simile. Dal documento apprendiamo che sarà dotato di Wi-Fi 6, tri-band a quanto pare, ma non ci sono altri dettagli.

Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro – Possibile prezzo e data di uscita

Non essendo ancora nemmeno stati annunciati, per la serie Pad 6 si possono fare al momento solo delle ipotesi per la data di uscita, grazie alla prima, vera certificazione che ha ricevuto il presunto modello base dei due. Infatti, dall'EEC (quindi una certificazione europea), apprendiamo di un modello di tablet riportante il numero 22081283G, dove la G indica il mercato Global, mentre 2208 indicherebbe il periodo, che sarebbe quindi nell'agosto 2022. Non dovrebbe essere il Redmi Pad 5G vociferato qualche tempo fa perché la sua sigla è L81A, mentre questo si risolve in L83. Insomma, è molto probabile dovremo attendere in estate.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il