Teclast T50 debutta su AliExpress: 4G e display 2K a meno di 180€!

È tempo di lanci, nonostante il caldo e le vacanze! Meglio così dato che questo inizio settimana porta con sé il debutto di un nuovo tablet 4G perfetto da portare in giro ed utilissimo per guardare i propri contenuti in streaming ovunque. Stiamo parando di Teclast T50, il nuovo arrivato della casa cinese: si parte su AliExpress in offerta lancio e c'è anche la spedizione gratis dall'Europa!

Teclast T50 è in offerta lancio su AliExpress: imperdibile a questo prezzo

Il nuovo Teclast T50 si presenta subito come una soluzione perfetta per chi cerca un terminale completo, ma dal prezzo accessibile. Ovviamente si punta sulla multimedialità, grazie ad un display da 11″ con risoluzione 2K, un pannello InCell con una luminosità di picco di 350 nit.

Il dispositivo è caratterizzato da un corpo unibody in alluminio, con un peso di 510 grammi ed uno spessore contenuto, di soli 7.5 mm. Questo nonostante la presenza di una capiente batteria da 7.500 mAh, dotata del supporto alla ricarica rapida da 18W.

Passando al resto delle caratteristiche, il cuore del terminale è il processore Unisoc T618, SoC parecchio utilizzato sui dispositivi low budget; questo è accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibili tramite microSD). Il resto del pacchetto comprende una fotocamera Sony da 13 MP, un sensore da 8 MP per le videochiamate, il supporto Dual SIM 4G LTE, Android 11 e GPS.

Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla pagina del prodotto: il tablet 4G Teclast T50 è disponibile in offerta lancio su AliExpress ad un prezzo goloso, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa.

