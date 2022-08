Samsung: ecco i modelli aggiornati a One UI 4.1/4.1.1 e Android 12/12L

Dopo aver assistito al rilascio della One UI 4.0 sui vari smartphone e tablet Samsung, siamo ufficialmente nella fase relativa a One UI 4.1 e 4.1.1. La prima è stata presentata in occasione della serie S22 con Android 12, la seconda con i pieghevoli Z Fold 4 e Z Flip 4 con Android 12L, e adesso si stanno espandendo anche al resto del catalogo. Il nuovo major update sta gradualmente venendo rilasciato a tutti gli altri modelli compatibili, perciò cerchiamo di capire quali sono e saranno.

Ultimo aggiornamento: 29 agosto

Ecco quali modelli Samsung stanno ricevendo l'aggiornamento One UI 4.1 / 4.1.1

Non starò a ripetere quali sono le novità di questi due major update, perché c'è un articolo dedicato sia alla One UI 4.1 che alla One UI 4.1.1. Sulla base delle politiche di aggiornamento di Samsung, è possibile stilare una lista provvisoria contenente i modelli che riceveranno questi due aggiornamenti:

One UI 4.1.1

Modelli Stabile Samsung Galaxy Z Fold 4 ✔ Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy Tab S8 ✔ Samsung Galaxy Tab S8+ ✔ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ✔

One UI 4.1

Modelli Stabile Samsung Galaxy S21 ✔ Samsung Galaxy S21+ ✔ Samsung Galaxy S21 Ultra ✔ Samsung Galaxy S21 FE ✔ Samsung Galaxy S20 ✔ Samsung Galaxy S20+ ✔ Samsung Galaxy S20 Ultra ✔ Samsung Galaxy S20 FE ✔ Samsung Galaxy S10 ✔ Samsung Galaxy S10+ ✔ Samsung Galaxy S10 5G ✔ Samsung Galaxy S10e ✔ Samsung Galaxy S10 Lite ✔ Samsung Galaxy Note 20 ✔ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ✔ Samsung Galaxy Note 10 ✔ Samsung Galaxy Note 10+ ✔ Samsung Galaxy Note 10 Lite ✔ Samsung Galaxy Z Fold 3 ✔ Samsung Galaxy Z Fold 2 ✔ Samsung Galaxy Fold ✔ Samsung Galaxy Z Flip 3 ✔ Samsung Galaxy Z Flip ✔ Samsung Galaxy A90 ✔ Samsung Galaxy A72 ✔ Samsung Galaxy A71 ✔ Samsung Galaxy A71 5G ✔ Samsung Galaxy A52 ✔ Samsung Galaxy A52 5G ✔ Samsung Galaxy A52s ✔ Samsung Galaxy A51 ✔ Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A42 5G ✔ Samsung Galaxy A41 ✔ Samsung Galaxy A32 ✔ Samsung Galaxy A32 5G ✔ Samsung Galaxy A31 ✔ Samsung Galaxy A22 ✔ Samsung Galaxy A22 5G ✔ Samsung Galaxy A21s ✔ Samsung Galaxy A13 5G ✔ Samsung Galaxy A03s ✔ Samsung Galaxy A02 Samsung Galaxy A02s ✔ Samsung Galaxy A01 Samsung Galaxy Quantum 2 Samsung Galaxy A Quantum ✔ Samsung Galaxy M62 ✔ Samsung Galaxy M52 5G ✔ Samsung Galaxy M51 ✔ Samsung Galaxy M42 5G ✔ Samsung Galaxy M32 ✔ Samsung Galaxy M32 5G Samsung Galaxy M31 ✔ Samsung Galaxy M31s ✔ Samsung Galaxy M22 ✔ Samsung Galaxy M21 ✔ Samsung Galaxy M12 ✔ Samsung Galaxy M11 ✔ Samsung Galaxy M01 ✔ Samsung Galaxy F62 ✔ Samsung Galaxy F12 ✔ Samsung Galaxy Xcover 5 ✔ Samsung Galaxy Xcover Pro ✔ Samsung Galaxy Quantum 2 ✔ Samsung Galaxy Tab S7 ✔ Samsung Galaxy Tab S7+ ✔ Samsung Galaxy Tab S7 FE ✔ Samsung Galaxy Tab S6 ✔ Samsung Galaxy Tab S6 5G ✔ Samsung Galaxy Tab S6 Lite ✔ Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) Samsung Galaxy Tab A7 ✔ Samsung Galaxy Tab A7 Lite ✔ Samsung Galaxy Tab Active 3 ✔

