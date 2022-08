Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro: il tablet più resistente è quasi pronto al ritorno

Samsung potrebbe presto lanciare la nuova generazione del suo tablet rugged, Galaxy Tab Active 4 Pro. Un dispositivo pensato per garantire affidabilità e prestazioni soprattutto in quegli ambienti più difficili, offrendo robustezza e resistenza. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro con tutte le informazioni e le indiscrezioni trapelate finora.

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Al momento, purtroppo non si hanno ancora molte informazioni relative al design di Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro, ma dal momento in cui si tratta di un tablet rugged, ci aspettiamo un corpo robusto e resistente, pensato per resistere a polvere, acqua, cadute e garantire affidabilità negli ambienti più difficili. Una presunta immagine dal vivo mostra un corpo non molto diverso da quello del modello precedente, con cornici spesse e asimmetriche e tasti di navigazione fisici posti sul bordo inferiore.

Le informazioni scarseggiano anche per quanto riguarda il display. Gli unici dettagli noti, emersi tra l'altro da alcune recenti certificazioni, parlano di una risoluzione FullHD (1920 x 1200 pixel) e di un rapporto 16:10.

Specifiche tecniche

Parte delle caratteristiche di Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro sono emerse dalle certificazioni Bluetooth SIG, Google Play List e Google Play Console. A quanto pare, il tablet sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G (con quattro core a 2.4 GHz e quattro core a 1.8 GHz) e 4 GB di RAM. Molto probabilmente, il dispositivo sarà lanciato in più configurazioni con più RAM (anche se per il modello precedente è stata prevista solo una configurazione) mentre non si hanno ancora informazioni sulla memoria interna. Il tutto sarà poi accompagnato da una GPU Adreno 642L.

Inoltre, è probabile che Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro sia disponibile in due varianti: una solo Wi-Fi ed una che offrirà supporto 5G. Il dispositivo sarà dotato anche di connettività Bluetooth 5.2 e funzionerà con Android 12L, il sistema operativo di Google per dispositivi mobili di grandi dimensioni.

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro – Disponibilità e prezzo

Al momento non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità e il prezzo di Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro. Tuttavia, dal momento in cui il tablet è apparso nei database di Bluetoot SIG, Google Play List e Google Play Console, il lancio potrebbe essere molto più vicino del previsto.

