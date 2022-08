Samsung Galaxy A04 ufficiale: la fascia low-cost si rinnova

Dopo essersi concentrata sulla fascia media, fra A23, A33, A53 e A73, Samsung torna a occuparsi della fascia bassa con la presentazione del nuovo Galaxy A04. Questo smartphone non cambia in maniera radicale le specifiche del suo predecessore, migliorando solo alcune specifiche mirate come memorie, fotocamera e software. Vediamo tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Samsung Galaxy A04 ufficiale: tutte le novità per il segmento economico del mercato

Design e display

Samsung Galaxy A04 ripropone quasi invariato il design di A03, quindi con un notch a goccia Infinity-V sul davanti, una doppia fotocamera verticale sul posteriore e una scocca in materiale plastico. La scocca misura 164,4 x 76,3 x 9,11 mm, pesa 192 grammi e include uno schermo PLS LCD da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 270 PPI. Le colorazioni disponibili sono quattro: Black, White, Copper e Green.

Specifiche tecniche

Come spesso accade con questo tipo di presentazioni, Samsung non ha specificato quale sia il SoC utilizzato su Galaxy A04. Sappiamo che integra una CPU octa-core, affiancata da 4/6/8 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Non cambia il metodo di alimentazione, cioè una batteria da 5.000 mAh, così come il reparto connettività con supporto 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, ingresso mini-jack e GPS. Si rinnova il comparto fotografico, con una doppia fotocamera da 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità e selfie camera da 5 MP f/2.2. Conclude il software, che qua troviamo alla sua versione Android 12 con One UI Core 4.1.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, Samsung Galaxy A04 non ha ancora un prezzo ufficiale di listino, ma si vocifera che dovrebbe partire da un costo di 169€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il