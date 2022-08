Xiaomi sta per lanciare Redmi Note 11 SE, ma esiste già: ci sono troppi rebrand?

La parata di rebrand e di modelli già lanciati in altri mercati continua: dopo il caso di OPPO Reno 8Z (ultima incarnazione di un terminale lanciato circa 4 0 5 volte) torniamo a parlare della questione con un “nuovo” modello di Xiaomi. La casa di Lei Jun non è nuova alla questione anche se questa volta potrebbe essersi superata. Infatti pare che l'azienda stia per lanciare sul mercato Redmi Note 11 SE ma c'è un piccolo dettaglio: si tratta di uno smartphone già uscito.

Redmi Note 11 SE: tanti rebrand per un solo smartphone

Le indiscrezioni sul prossimo mid-range di Redmi arrivano da Kacper Skrzypek, insider di tutto rispetto. Il codice della MIUI nasconde dei riferimenti a Redmi Note 11 SE, questa volta in arrivo per il mercato indiano. Qui le cose si fanno complicate, quindi speriamo di riuscire ad esprimerci in modo chiaro. Il dispositivo conosciuto come Redmi Note 11 SE è già stato lanciato alcuni mesi fa: si tratta di un modello destinato al mercato cinese ed è un rebrand di un rebrand (ossia Redmi Note 10 5G e POCO M3 Pro 5G), in entrambi i casi disponibili in versione Global.

More confusion is coming? Looks like that device will be released in India too. As Redmi Note 11 SE, entirely different device that RN11SE for China. pic.twitter.com/DOEWtjajMa — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 29, 2022

Insomma, tirando le somme Xiaomi starebbe per lanciare in versione Global uno smartphone che è un rebrand di un modello presentato in Cina e che a sua volta proviene da uno smartphone Global.

Pensate che la situazione non possa complicarsi ulteriormente? E invece vi sbagliate. Stando a quanto riportato dall'insider, Redmi Note 11 SE internazionale avrà specifiche diverse dalla versione presentata in Cina: troveremo un chipset Helio G95 ed un pannello AMOLED da 6.43″ Full HD+, con una batteria da 5.000 mAh e ricarica da 33W. Per caso vi si è accesa una lampadina? Ebbene sì: si tratterebbe di un rebrand di Redmi Note 10S, lanciato anche alle nostre latitudini!

E ora il colpo di grazia: in alcuni mercato questo Redmi Note 11 SE Global – lanciato già in versione internazionale come Note 10S – dovrebbe arrivare come POCO M5s, dispositivo protagonista di alcuni leak recenti.

Insomma, abbiamo 6 smartphone Xiaomi (POCO o Redmi che siano), una vagonata di rebrand e tanta confusione sui nomi e la localizzazione. A questo punto vi consigliamo il nostro editoriale al riguardo e chiudiamo con alcune domande: è comprensibile la voglia di “attaccare” tutte le fasce di prezzo possibili, ma non staremo forse esagerando con il numero di rebrand? Non è possibile avere un solo smartphone, un solo nome e lanciarlo in vari mercati? È davvero necessaria tutta questa confusione?

