Redmi K50 Ultra/12T Pro: la scheda tecnica non ha più segreti

A partire dal 2019, Xiaomi ha deciso di inserire anche i propri sub-brand nel mercato dei top di gamma, trend che verrà portato avanti da Redmi K50 Ultra. Come ogni serie targata Xiaomi, anche quella Redmi K non è sempre uguale ogni anno e non c'era una vera e propria coerenza fra i modelli che vengono lanciati. Prima abbiamo avuto K20 e K20 Pro, poi K30 4G/5G, K30i, K30 Pro, K30 Ultra e K30S, infine K40, K40 Pro, K40 Pro+, K40S e K40 Gaming. Arriviamo così al 2022 e alla sua più recente declinazione, finora composta da K50, K50 Pro, K50i e K50 Gaming: vediamo quindi cosa cambierà con K50 Ultra, a due anni di distanza dall'ultimo modello Ultra.

Redmi K50 Ultra sta per debuttare: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

Per il momento, non abbiamo immagini che ci mostrino l'esatto design utilizzato per Redmi K50 Ultra, denominato anche “Extreme Edition”, mentre sul mercato Global dovrebbe arrivare come Xiaomi 12T Pro. È possibile che Xiaomi decida di riprendere il look di K50 e K50 Pro, caratterizzato dal modulo fotografico rotondo incastonato in una sezione rettangolare dalla doppia finitura.

Stando alle specifiche trapelate, staremmo parlando di uno smartphone dotato di schermo punch-hole AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus, supporto HDR10+ e Dolby Vision e sensore d'impronte ottico.

Specifiche tecniche

La principale novità di Redmi K50 Ultra sarà sotto al cofano, ovvero l'adozione dello Snapdragon 8+ Gen 1, il nuovo SoC Qualcomm che gode di processo produttivo TSMC a 4 nm. Questo gli permette di mantenere meglio le temperature e non surriscaldarsi eccessivamente; al suo interno, poi, c'è una rinnovata CPU Kryo (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,75 GHz + 4 x 2,0 GHz) e una GPU Adreno 730. Come per Xiaomi 12 Pro, si vocifera anche che possa esserci una Dimensity Edition, forse con il suo stesso Dimensity 9000+, sempre a 4 nm con CPU octa-core (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,85 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Mali-G710 MC10.

Lato memorie dovremmo trovare due tagli, da 8/128 GB e 12/256 GB senza espandibilità, mentre la batteria sarebbe un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120W. Non ci aspettiamo grandi novità per il software, con l'attuale MIUI 13 basata su Android 12. Parlando di connettività, diamo per scontato il supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza e NFC.

I primi rumors indicavano Redmi K50 Ultra come il primo dotato di una fotocamera da 200 MP; adesso sappiamo che non dovrebbe essere così, ma che dovrebbe avere un comparto da 108+8+2 MP. Il sensore primario Samsung ISOCELL HM6 sarebbe affiancato da un grandangolare e un sensore macro o per l'acquisizione di profondità. Inoltre, non dovrebbe mancare l'integrazione di speaker stereo, così come una selfie camera da 20 MP.

Prezzo e data d'uscita

La presentazione ufficiale di Redmi K50 Ultra avrà luogo durante il mese di agosto, anche se non conosciamo ancora il giorno esatto. Per quanto riguarda Xiaomi 12T Pro, probabilmente se ne riparlerà nei mesi successivi. Secondo i leak, il prezzo dovrebbe ammontare a 2.999 yuan (circa 434€) per la 8/128 GB e 3.699 yuan (circa 536€) per quella da 12/256 GB.

