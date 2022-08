Redmi K50 Ultra fa tendenza: OPPO e OnePlus prenderanno in prestito una delle sue caratteristiche

Sono trascorsi pochi giorni dal lancio di Redmi K50 Ultra, eppure questo smartphone sembra fare già tendenza. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, OPPO, OnePlus e Realme potrebbero in futuro lanciare una serie di dispositivi dotati dello stesso display con risoluzione 1.5K che abbiamo visto sull'ultimo flagship di casa Redmi.

OPPO e OnePlus potrebbero in futuro lanciare nuovi smartphone con lo stesso display di Redmi K50 Ultra

A quanto pare, il display di Redmi K50 Ultra fa tendenza – nonostante non si tratti del primo pannello con risoluzione 1.5K al mondo. Eppure, sembra proprio che questa soluzione sia stata così apprezzata da aver ispirato altri produttori e convinto questi ultimi ad adottarla sugli smartphone di prossima generazione.

In particolare, stando a quanto comunicato dalla fonte, sarebbe il gruppo di OPPO a lanciare, in futuro, smartphone dotati di pannelli con risoluzione 1.5K. Per chi non lo sapesse, anche OnePlus e Realme appartengono a questo gruppo, per cui nei prossimi mesi potremmo assistere al debutto di dispositivi con display simil Redmi K50 Ultra sotto questi brand. Secondo la fonte, questo display subirà delle piccole modifiche e verrà migliorato per offrire un dimming PWM fino a 2.160 Hz per la protezione degli occhi, contro i 1.920 Hz di Redmi K50 Ultra.

Molto probabilmente, a fornire questi pannelli saranno le società cinesi come TCL CSOT, Tianma e Visionox. Al momento, purtroppo, queste sono tutte le informazioni che si hanno riguardo la possibilità che OPPO, OnePlus e Realme lancino in futuro smartphone con display da 1.5K.

