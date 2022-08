Redmi 9T si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 | Download

Nel marasma di rebrand che popolano il catalogo Xiaomi, forse non tutti ricorderanno che Redmi 9T è la variante occidentale di Redmi Note 9 4G, ma ciò che importa è che stanno arrivando MIUI 13 e Android 12. Lo smartphone debuttò sugli scaffali a inizio 2021, con un software MIUI 12 basato su Android 10. Un'ottima notizia, quindi, se si considera che gli smartphone di fascia medio/bassa sono soliti ricevere un solo major update di Android.

Redmi 9T riceve l'aggiornamento MIUI 13 che porta con sé anche Android 12

Tuttavia, frenate gli entusiasmi: per il momento, l'aggiornamento riguarda la build V13.0.1.0.SJQCNXM, perciò la MIUI 13 China per Redmi Note 9 4G, variante cinese di Redmi 9T. E visto che gli aggiornamenti cinesi tendono ad arrivare prima di quelli Global ed EEA, potrebbe volerci ancora tempo prima di riceverlo in Italia. Ma se aveste il bootloader sbloccato e non vi importasse di usarlo in inglese, potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi 9T

