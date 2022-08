4 gadget di Xiaomi YouPin meno STRANI di quello che SEMBRANO

Nel corso degli anni della mia “carriera” di recensore un po' di aggeggi strani, a dire la verità, ho avuto modo di provarli, non lo nego: questa volta quando ho ricevuto la mail di Hekka che mi proponeva alcuni gadget da provare ero un po' perplesso, perchè probabilmente si trattava di arnesi che non avrei mai personalmente preso in considerazione per l'acquisto.

Come spesso accade ultimamente con dei gadget cinesi, mi sono dovuto ricredere: sono quattro prodotti, hanno tutti più o meno una collocazione casalinga e possono essere usati sia da uomini che da donne, senza distinzione. Si tratta, nel dettaglio, di un accessorio per l'apertura delle bottiglie di vino totalmente elettrico, un rimuovi punti neri, un umidificatore da comodino e un tester 2.0.

Li ho PROVATI e vi dico COSA ne PENSO!

Apribottiglie di Vino

Ok, questo forse è il prodotto meno strano tra quelli che vi presento oggi: non è sicuramente un'innovazione, ma nonostante la mia casa sia smart anche nello scantinato, un accessorio tech per la cucina decisamente mi mancava.

Realizzato parzialmente in alluminio in tutta la parte rossa e in plastica nella parte inferiore, l‘apri bottiglie di vino totalmente elettrico è il gadget che, da oggi, credo non potrà più mancare in casa mia.

Lo stile è decisamente minimal, sono poresenti quattro piccoli led di stato che indicano lo stato di carica della batteria integrata che, ovviamente, è ricaricabile tramite MicroUSB che viene fornita anche in confezione.

Per il resto non ha bisogno di grosse presentazioni: possiede un unico pulsante sulla parte frontale che svolge due compiti, se premuto verso il basso simula il movimento della punta utile all'apertura della bottiglia, mentre quando premuto verso l'alto permette di togliere la punta dall'interno del tappo.

Nella confezione di vendita l'azienda include anche un piccolo taglierino ergonomico utile a tagliare il lembo di protezione del tappo presente su tutte le bottiglie di vino in commercio. Prezzo di vendita? Meno di 25 euro.

Umidificatore da auto

Quando l'aria si fa pesante dopo un viaggio lungo in auto e l'aria condizionata ti ha letteralmente stordito, la soluzione ideale è un piccolo umidificatore di dimensioni decisamente contenute in grado di alloggiarsi senza difficoltà in molti portabicchieri presenti nella dotazione tradizionale delle auto. Pesa solo 200 grammi ed è grande 132mm di altezza e 70mm di diametro.

È prodotto da Baseus, un'azienda facente parte del gruppo Xiaomi, ed è realizzato interamente in alluminio con una finitura satinata al tatto davvero piacevole da toccare oltre che da guardare. L'umidificatore di Baseus è dotato di una batteria propria ricaricabile tramite cavo 5V-USB-A fornito direttamente in confezione e collegabile alla USB dell'auto oppure ad un caricatore USB nella presa accendisigari.

E' molto silenzioso, praticamente impossibile da sentire se non ci mettete l'orecchio vicino; è utilizzabile sia con acqua sia con acqua mista a oli essenziali, inseribili direttamente nel piccolo serbatoio da 75ml a cui è possibile accedere rimuovendo il piccolo coperchio superiore. Utilizzato nelle giuste dosi e in giusta misura, questo umidificatore di Baseus è ideale anche come profumatore “smart” per la vostra auto.

Anche questo qui ha un costo decisamente irrisorio, soli 25 euro ed è disponibile oltre che nella variante Grey come quella in mio possesso, anche in versione White, Silver e Pink.

Rimuovi punti neri

Alt, fermi tutti: se pensavate che l'accessorio più inutile e banale fosse lui, il rimuovi punti neri, vi sbagliavate di grosso sappiatelo bene. A livello di funzionalità smart è quello più intrigante di tutti, ed onestamente non pensavo nemmeno potesse esistere una roba del genere.

E' prodotto da Youpin, anche lui ha qualche parentela con Xiaomi, ed è costruito interamente in plastica, comodo da impugnare e leggero da manovrare.

Tra le funzionalità smart di cui è dotato vi è da annoverare la presenza di un modulo Wi-Fi che gli permette di collegarsi allo smartphone, iOS e Android, con un'applicazione proprietaria dalla quale si può registrare la “sessione di pulizia” dei punti neri sul volto, dal momento che è presente una videocamera HD con uno endoscopio a 10x che vi permette di operare con la massima precisione e localizzando il punto esatto.

Per il resto, come funziona? Una volta collegato allo smartphone e inserito il beccuccio corretto tra i due forniti in confezione (quello con il foro piu piccolo è adatto a zone come il naso o le orecchie, ad esmepio, mentre il più grande è indicato per zone come il volto o la fronte) basta avviarlo tramite l'apposito pulsante e si avvierà la piccola pompa di aspirazione in grado di produrre fino a 62Kpa, regolabile su tre livelli differenti di potenza.

Il funzionamento è piuttosto semplice, perchè basta passarlo sulla zona interessata e lasciarlo agire per circa 3-4 secondi (non oltre, mi raccomando), dopo di che spostarsi in avanti nel punto successivo; per quanto possa non essere molto gradevole alla vista l'immagine sullo smartphone durante la pulizia dei punti neri, è molto comoda per poter effettuare un lavoro più certosino. L'app si chiama Godness ed è disponibile sia sugli store di iOS che su Android.

Il prezzo di questo gadget di Youpin è di poco inferiore a 30 euro grazie all'offerta presente sullo store di Hekka. Ah, la spedizione è anche gratuita e veloce.

Tester AC senza contatto

Ultimo, ma non per importanza, è il tester AC senza contatto che potrebbe essere molto utile non solo in ambiti professionali ma anche in ambiti domestici, visto il costo irrisorio e vista anche la sua utilità nei piccoli lavoretti elettrici che molto spesso ci si diletta a fare in casa. Avete presente un cercafase? No? Quel piccolo cacciavite con l'impugnatura trasparente che vi permette di controllare se c'è tensione su una determinata linea elettrica? Ecco, uno strumento molto semplice da utilizzare ma che comporta il contatto diretto con la fonte elettrica.

Il tester senza contatto di Aneng, che è un po' più generoso a livello dimensionale rispetto un tradizionale cercafase, vi permette di verificare la continuità di un cavo elettrico oppure la presenza di corrente su una determinato cavo/presa senza toccare effettivamente una estremità scoperta, e quindi riducendo il rischio che si corre in questi casi, soprattutto quando non si è esperti e si utilizza tra le mura di casa questi strumenti. Funziona con due batterie AAA.

Sulla parte frontale ci sono tre tasti, uno di accensione, uno con una lampadina che permette di accendere una piccola luce frontale per operare in zone un po' più buie ed un altro pulsante con sopra una “S” che permette di regolare la sensibilità del tester con relativo suono al rilevamento di tensione elettrica.

Un'altra funzione per cui si può rilevare utile un accessorio come questo è la verifica di interruzioni di un cavo: mi viene da pensare ai cavi dei nostri cellulari sempre meno resistenti e che molto spesso si rompono, con questo tester possiamo verificare il punto esatto in cui il cavo ha perso continuità e ripararlo in casa con una spesa pari a 0.

L'accessorio è molto economico, circa 10 euro, ed è probabilmente un must have nelle piccole cassette degli attrezzi presenti nelle case di tutti noi!