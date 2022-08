Realme: ecco i modelli aggiornati a Realme UI 3.0 e Android 12

Durante l'evento dedicato a GT Neo 2 Global la compagnia asiatica ha approfittato del palcoscenico per accendere i riflettori sulla nuova Realme UI 3.0, basata su Android 12, svelando tutte le novità in arrivo con la sua interfaccia proprietaria rinnovata: ecco che cosa cambia con il prossimo major update e quali sono gli smartphone supportati, insieme ai dettagli in merito al rilascio dell'aggiornamento.

Ultimo aggiornamento: agosto 2022

Realme UI 3.0 ufficiale con Android 12: tutto quello che c'è da sapere

Design e novità

La nuova versione dell'UI del brand arriva con il nome di Realme UI 3.0 ed offre varie migliorie in termini di stile. L'interfaccia utente in generale – la home screen, le impostazioni rapide ed altro – e la navigazione sono più fluide grazie all'utilizzo di quello che viene definito Fluid Space Design: un look semplice ed efficace, più fluido in termini di performance.

L'aggiornamento porta con sé anche nuove icone e sfondi; parlando delle icone, queste guadagnano una sorta di effetto 3D grazie all'uso di ombre e sfumature, con colori migliorati.

Realme ha pensato bene di offrire un AOD più personalizzabile: per i dispositivi che supportano l'Always-On Display è possibile sfruttare la funzione Canvas, similmente a quanto visto per i dispositivi OnePlus.

1 di 2

Altra novità riguarda l'introduzione delle Omoji: si tratta di emoticon realizzate tramite l'algoritmo Face Capture, capace di creare un'immagine virtuale basato su ben 50 espressioni principali. Il nostro alter ego 3D può essere migliorato con oltre 200 elementi di abbigliamento ed è possibile personalizzare fino a 10 tratti (tra cui il tono della pelle, la capigliatura, gli occhi e così via).

Arrivano migliorie anche per il Phone Manager (per ottimizzare le prestazioni ed eliminare i file superflui), per la Privacy e per la condivisione di foto ed altri file.

1 di 3

Infine ritorniamo sulle performance: la Realme UI 3.0 è dotato di un engine AI dedicato alle animazioni, le finestre fluttuanti (2.0) guadagnano migliorie grafiche e di gestione e grazie alle ottimizzazioni della memoria è stato possibile ottenere un miglioramento del 13% per l'avvio delle app e del 12% per quanto riguarda la durata della batteria.

Realme UI 3.0 – Smartphone supportati e roadmap della versione beta

Ma quali sono gli smartphone supportati che riceveranno l'aggiornamento alla Realme UI 3.0? La compagnia asiatica ha svelato anche la roadmap ufficiale, con tutti i modelli interessanti e il periodo di rilascio della prima versione beta. Di seguito trovate l'elenco completo che aggiorneremo via via che verranno rilasciati i vai update.

Modelli Beta/Early Access Stabile Asia/Global Stabile Italia Realme GT – ✔️ ✔️ Realme GT Master Edition – ✔️ ✔️ Realme GT Master Explorer Edition – ✔️ ❌ Realme GT Neo 2 – ✔️ ✔️ Realme GT Neo 2T – ✔️ ❌ Realme GT Neo – ✔️ ❌ Realme X50 – – – Realme X50 Pro/Player ✔️ ✔️ ✔️ Realme X7 ✔️ ✔️ ❌ Realme X7 Pro – ✔️ ❌ Realme X7 Max – ✔️ ❌ Realme X3 ✔️ – ❌ Realme X3 SuperZoom ✔️ – ✔️ Realme 9 5G ✔️ – ❌ Realme 9 5G SE ✔️ – ❌ Realme 9i ✔️ ✔️ ❌ Realme 9i ✔️ ✔️ ❌ Realme 8 – ✔️ ✔️ Realme 8 5G ✔️ ✔️ – Realme 8 Pro – ✔️ ✔️ Realme 8s ✔️ ✔️ ❌ Realme 8i ✔️ – ✔️ Realme 7 ✔️ – ✔️ Realme 7 Pro ✔️ ✔️ ✔️ Realme 7 5G – ✔️ ❌ Realme C35 ✔️ – – Realme C25 ✔️ ✔️ ❌ Realme C25S ✔️ ✔️ ❌ Realme Narzo 50A ✔️ ✔️ ❌ Realme Narzo 50A Prime ✔️ – ❌ Realme Narzo 50i – – ❌ Realme Narzo 30 ✔️ – ❌ Realme Narzo 30 5G ✔️ ✔️ – Realme Narzo 30 Pro 5G ✔️ – ❌ Realme Narzo 30A – – ❌ Realme Narzo 20 Pro ✔️ – ❌ Realme Q3s – ✔️ ❌ Realme Q3 Pro – ✔️ ❌ Realme Q2 ✔️ – ❌ Realme V15 ✔️ ✔️ ❌ Realme Pad – Q3 2022 –

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il