Realme C33: in arrivo un nuovo entry-level per il mercato Global?

Realme potrebbe presto lanciare un nuovo entry-level in India. L'azienda non ha ancora comunicato nulla di ufficiale, ma le indiscrezioni vogliono che lo smartphone possa debuttare nel mercato global nelle prossime settimane. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto ciò che è trapelato finora in merito a design, specifiche tecniche, uscita e prezzo di Realme C33.

Realme C33: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Al momento non si hanno ancora molte informazioni riguardo il design di Realme C33. Stando alle indiscrezioni, lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni (Sandy Gold, Aqua Blue e Night Sea) e dovrebbe presentare un modulo a tre fotocamere sul retro. Per quanto riguarda il display, questo potrebbe consistere in un'unità LCD IPS da 6.5″ o 6.6″ con notch a goccia per ospitare la selfie camera, che probabilmente sarà da 5 o da 8 MP.

Specifiche tecniche

Si dice che Realme C33 sia alimentato da un processore UNISOC e che sia disponibile in almeno tre varianti: uno con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna, uno con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, ed uno con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Il suo funzionamento potrebbe poi basarsi su Android 11 con Realme UI R Edition.

Tra le caratteristiche attese dello smartphone rientra anche una tripla fotocamera esterna con sensore di profondità e lente Macro, ed una batteria da 5.000 mAh. Al momento, queste sono tutte le informazioni che si hanno sulle presunte specifiche tecniche di Realme C33, ma poiché dovrebbe trattarsi di un entry-level, non dovremmo aspettarci tecnologie molto sofisticate.

Realme C33 – Disponibilità e prezzo

Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, Realme C33 potrebbe presto essere lanciato in India nelle colorazioni Sandy Gold, Aqua Blue e Night Sea. In base alle sue presunte caratteristiche, questo smartphone potrebbe posizionarsi a metà strada tra Realme C31 e Realme C35 ed avere pertanto un prezzo di listino compreso tra le 9.500 e le 10.500 rupie indiane (ovvero tra circa 117€ e 130€ al cambio) per la variante 3/32 GB.

