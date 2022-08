Realme Buds Air 3S: pronto un nuovo paio di auricolari true wireless!

La compagnia asiatica è pronta ad arricchire ulteriormente la gamma Buds con un nuovo paio di auricolari true wireless. In questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli trapelati finora sulle Realme Buds Air 3S: le nuove cuffiette TWS sono in dirittura d'arrivo!

Realme Buds Air 3S in arrivo: tutto quello che sappiamo finora

Caratteristiche e specifiche

Al momento il design e le caratteristiche tecniche delle Realme Buds Air 3S sono ancora incerte. Tuttavia sono state pubblicate alcune immagini leak in riferimento a dei teaser poster, che ci danno un breve assaggio di quello che ci aspetta. Gli auricolari true wireless sembrano avere un design compatto ed una custodia di ricarica squadrata, con una copertura superiore trasparente.

L'indossabilità sembra in-ear; inoltre sembra che le cuffiette porranno l'accento sulla qualità dei bassi, almeno secondo i poster leak.

Realme Buds Air 3S – Prezzo e uscita

Comunque non sembra mancare molto al debutto: alcuni giorni fa gli auricolari hanno ricevuto un'importante certificazione per l'India, sia con la sigla RMA2117 che con il nome commerciale Realme Buds Air 3S. Insomma, sembra che il lancio non sia poi così lontano!

Restando in tema di cuffie Realme, vi consigliamo la nostra recensione delle Buds Air 3 Neo, ultima incarnazione della gamma.

