Quando esce la Realme UI 4.0? L’azienda risponde ai fan

Si parla già da un po' di tempo della prossima versione dell'interfaccia proprietaria di Realme e di quali saranno le novità introdotte. Finalmente l'azienda ha deciso di offrire qualche dettaglio in più. Ma quando esce la Realme UI 4.0 con Android 13 e che cosa vedremo di diverso in questo nuovo aggiornamento? La compagnia comincia a rispondere a queste domande!

Realme UI 4.0: la data di presentazione è vicina

Al momento l'azienda non ha ancora confermato la data di presentazione precisa della Realme UI 4.0, limitandosi a svelare il periodo generale. Almeno ora sappiamo che settembre sarà il mese fatidico e probabilmente il debutto avverrà verso la metà dello stesso. Il debutto è previsto per la Cina e non sono ancora stati svelati dettagli per il lancio Global.

Tramite un post sul social cinese Weibo abbiamo visto il nuovo logo dell'interfaccia proprietaria del brand. Lo stesso post fa riferimento ad un miglioramento completo dell'esperienza, sia dal lato del design dell'UI che per quanto riguarda l'utilizzo.

Quando esce la Realme UI 4.0 e cosa aspettarsi

Non appena avremo novità ufficiali ancora più precise su quando esce la Realme UI 4.0 con Android 13 provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo Realme ha già rivelato che vedremo un restyle dell'interfaccia, con nuovi sfondi ed animazioni e – ovviamente – tante ottimizzazioni.

Volete sapere quali modelli di Realme si aggiorneranno ad Android 13? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento con l'elenco degli smartphone supportati (in costante aggiornamento).

