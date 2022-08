POCO X3 NFC si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 | Download

Assieme al rilascio per Redmi Note 9S, l'aggiornamento alla MIUI 13 con Android 12 sta arrivando a un altro celebre modello di un altro sub-brand, cioè POCO X3 NFC. Anche in questo parliamo di un modello commercializzato nel 2020, con quella che allora era le MIUI for POCO, cioè una versione ad hoc della più recente MIUI 12 basata su Android 10. Arriviamo così al secondo major update della versione di Android, probabilmente l'ultima che riceverà questo smartphone.

È tempo di MIUI 13 e Android 12 anche per POCO X3 NFC

Se foste fra i possessori di POCO X3 NFC, sappiate che l'aggiornamento che sta venendo rilasciato riguarda la build V13.0.1.0.SJGMIXM, cioè la MIUI 13 Global su base Android 12. Ma come accaduto per Redmi Note 9S, anche questo è un aggiornamento Stable Beta, destinato inizialmente solo ai Mi Pilot che ne concluderanno il beta testing. Ma se non volete attendere, potete scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per POCO X3 NFC

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il