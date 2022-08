POCO M5 4G sarà tra i primi smartphone con Helio G99

La serie M del brand partner di Xiaomi si appresta ad arricchirsi con nuovi dispositivi. Prossimamente assisteremo al debutto del modello M5s, protagonista di varie indiscrezioni, ma in questo approfondimento parliamo di POCO M5 4G e di tutto quello che sappiamo finora su specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e disponibilità sul mercato. Cosa possiamo aspettarci da questo nuovo budget phone?

POCO M5 4G: che cosa sappiamo finora

Design e display

(POCO M4 5G)

Dopo la primissima certificazione, andiamo a parlare in modo più approfondito di POCO M5 4G. Il dispositivo è stato oggetto di nuove indiscrezioni, stavolta con dettagli precisi (ma sempre da prendere con le dovute precauzioni). Per quanto riguarda il design non ci sono ancora immagini ma dovremmo avere uno stile simile a quello della precedente generazione, magari con alcune colorazioni caratterizzate da un retro leggermente ruvido.

(POCO M4 5G)

In merito al display si parla di uno schermo LCD da 6.58″ di diagonale, con risoluzione Full HD+. Probabilmente avremo un lettore d'impronte laterale ma non è chiaro se lo schermo avrà dalla sua un punch hole (come M4 Pro 5G/ M4 Pro 4G) oppure un notch a goccia (come M4 5G).

Specifiche tecniche e caratteristiche

I leak fanno riferimento anche alle specifiche tecniche del prossimo POCO M5 4G: il mid-range sarà tra i primi smartphone mossi dal MediaTek Helio G99, soluzione octa-core realizzata a 6 nm (da TSMC) e composta da 2 Cortex-A76 a 2.2 GHz e 6 Cortex-A55 a 2.0 GHz. Il chipset è dotato del supporto alla RAM LPDDR4X (dovremmo avere 6 GB) e storage di tipo UFS 2.2.

L'alimentazione sarebbe affidata ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W. Completa il pacchetto il Wi-Fi Dual Band ed il Bluetooth 5.0 ma non si parla ancora della presenza (o meno) dell'NFC. Lato software non mancherà Android 12.

POCO M5 4G – Prezzo e uscita

Non c'è ancora una data di presentazione ufficiale, tuttavia i leak riferiscono che l'uscita di POCO M5 4G è fissata per il mese di settembre. Il prezzo? Si vocifera di una cifra inferiore alle 15.000 rupie, ovvero circa 189€ al cambio attuale. Per ora il lancio è previsto in India ma non è da escludere la possibilità di un debutto anche in Europa (come avvenuto con la generazione precedente).

