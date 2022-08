OPPO Watch 3 è nell’aria: il primo teaser conferma la grande novità

A distanza di una decina di giorni dalle ultime novità, si torna a parlare di OPPO Watch 3: il prossimo indossabile top della casa cinese è in dirittura d'arrivo e il primo poster ufficiale ci svela quale sarà la sua novità più importante. Ovviamente si tratta di una caratteristica già attesa, ma almeno ora abbiamo un “indizio” più tangibile sul periodo d'uscita del dispositivo.

OPPO Watch 3 protagonista del primo teaser ufficiale

Come da copione, il prossimo OPPO Watch 3 farà nuovamente affidamento su Qualcomm. Tuttavia a questo giro si punterà alle stelle con il nuovo Snapdragon W5 Gen 1: si tratta dell'ultimo chipset per wearable della compagnia statunitense, presentato insieme alla sua versione W5+. I nuovi SoC promettono prestazioni maggiorate, una maggiore fluidità ed un'autonomia di tutto rispetto. Resta da vedere se le promesse di Qualcomm si tramuteranno in realtà. Non resta che attendere il lancio dei primi modelli con a bordo questa soluzione. Da notare che il poster fa riferimento alla serie Watch 3, quindi ci saranno più modelli.

Per quanto riguarda OPPO Watch 3, l'azienda non ha svelato la data di presentazione; tuttavia la pubblicazione del primo teaser lascia intendere che il lancio non è poi così lontano. Quasi sicuramente lo smartwatch troverà spazio durante il mese di agosto. L'altro grande candidato dotato dei nuovi chipset Qualcomm è TicWatch Pro 4, ma al momento non abbiamo ancora dettagli sul suo debutto.

Cosa sappiamo sul prossimo indossabile di OPPO? Al momento i leak parlano di almeno tre varianti, di dimensioni da 42 e 46 mm, del supporto eSIM e della presenza di un display quadrato con bordi curvi (nello stile della serie). Inoltre ci si aspetta anche il debutto della nuova smartband OPPO Band 2, ma in questo caso mancano ancora conferme ufficiali.

