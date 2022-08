OPPO Band 2 ufficiale in Italia: ampio display e tante novità per un’esperienza sempre più smart

Non solo la serie Reno 8 e il primo tablet per l'occidente, l'evento della casa cinese ha portato novità anche per gli amanti degli indossabili. OPPO Band 2 è stata annunciata per l'Europa e per l'Italia: la nuova incarnazione del fitness tracker del brand arriva con uno stile completamente rinnovato rispetto alla precedente generazione!

OPPO Band 2 arriva in Italia: tante novità nel design e nelle funzioni

Chi si aspettava un design simile a quello del primo modello (eccovi la nostra recensione per rinfrescarvi la memoria) resterà a bocca aperta. OPPO Band 2 arriva in Italia a distanza di alcune settimane dal debutto in patria, conservando le medesime caratteristiche. Questa volta si cambia look con un display ampio, da 1.57″ con densità da 302 PPI ed un rapporto screen-to-body superiore del 47% rispetto alla generazione precedente.

L'area di visualizzazione è più ampia del 74% in modo da avere interazioni più semplici ed immediate. La luminosità raggiunge i 500 nit, per una visione chiara, anche sotto il sole intenso. Ovviamente non mancano una marea di watch face e personalizzazioni. Il tutto è racchiuso in un corpo leggero, del peso di circa 33 grammi.

OPPO Band 2 è dotata di un sensore di movimento a 6 assi ad alta precisione e di sensori per la frequenza cardiaca ed ossigeno nel sangue (SpO2). Il fitness tracker supporta fino a 100 modalità di allenamento e il rilevamento automatico di 4 attività: camminata, corsa, macchina ellittica e vogatore. Abbiamo poi la nuova modalità tennis, in grado di riconoscere diversi colpi di racchetta e di registrare cinque tipi di dati: colpi, oscillazioni della racchetta, durata dell'attività, frequenza cardiaca e calorie bruciate.

Non manca il rilevamento del sonno OSleep per tenere sotto controllo il momento del riposto, il risveglio, la durata e le varie fasi del sonno, così come la presenza del russamento.

Insomma, la nuova OPPO Band 2 fa un balzo in avanti sia per lo stile che per le funzionalità. Al momento è stato annunciato il suo arrivo in Europa ma non sono stati ancora svelati prezzo e disponibilità in Italia.

Non appena ci saranno novità da parte di OPPO, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

