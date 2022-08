OPPO A77s: un nuovo medio gamma avvistato in Europa

Manca una manciata di giorni al debutto della serie Reno 8 in Europa, ma ecco fare capolino anche un nuovo modello di fascia media che potrebbe essere lanciato alle nostre latitudini. OPPO A77s è stato certificato – anche con alcuni dettagli tecnici: andiamo a scoprire i primi dettagli in merito alla nuova aggiunta alla gamma A.

OPPO A77s in arrivo: ecco cosa sappiamo del nuovo mid-range

Per prima cosa ricordiamo che il nuovo smartphone non è il primo modello della famiglia A77. Abbiamo assistito al debutto sia di un modello 5G che di uno solo LTE, ma per ora si tratta di mercati lontani dal nostro. Intanto, silenziosamente, ecco spuntare varie certificazioni dedicate ad OPPO A77s: tra queste troviamo anche una relativa all'ente EEC, in riferimento all'Est Europa. I documenti pubblicati si riferiscono al terminale sia con la sigla CPH2473 che con il suo nome commerciale.

Dalle certificazioni scopriamo che il medio gamma avrà una batteria da 5.000 mAh (4.880 mAh come valore nominale) ed il supporto alla ricarica rapida da 33W. Sia OPPO A77 5G che la sia controparte 4G hanno le medesime caratteristiche per batteria e ricarica.

La presenza di molteplici certificazioni e del nome commerciale lasciano ben sperare per l'uscita di OPPO A77s. Probabilmente non manca molto al debutto ed il lancio sarà previsto anche per alcuni mercati europei. Non sappiamo però se arriverà solo questo dispositivo o se si tratterà di una serie.

