OPPO A57 e A57s in Europa: svelati prezzi e specifiche

La fascia media di OPPO si sta rinnovando: nelle scorse settimane abbiamo visto A77 e A97, a cui a breve si aggiungeranno OPPO A57 e A57s. Recentemente OPPO si è concentrata sul resto dell'ecosistema, presentando novità quali Watch 3 e 3 Pro, Band 2 ed Enco Air 2i, ma oggi si torna a parlare di smartphone. E lo facciamo con uno smartphone che è già stato presentato ufficialmente in Asia, sia in 4G che in 5G, ma adesso scopriamo che i due modelli stanno per arrivare anche in Europa, con un leaker che non manca di svelarne i prezzi.

Ecco il prezzo a cui OPPO A57 e A57s verranno lanciati in Europa

Per il momento, non conosciamo ancora cosa cambierà fra OPPO A57 e A57s, ma conosciamo bene il modello base e le sue specifiche. Secondo quanto trapelato, la variante europea di OPPO A57 in arrivo sarebbe quella 4G. Di conseguenza, parliamo di uno smartphone con display LCD da 6,56″ HD+ (1612 x 720 pixel) a 60 Hz con notch a goccia, scocca Glow Design con spessore di 7,99 mm e certificazione IPX4, SoC MediaTek Helio G35 a 12 nm, 3/4 GB di RAM, 64/128 GB di memoria espandibile via microSD, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 33W, doppia fotocamera da 13+2 MP con sensore monocromatico, selfie camera da 8 MP e speaker stereo.

Disponibile nelle due colorazioni Glowing Black e Glowing Green, OPPO A57 a 64 GB dovrebbe debuttare in Europa al prezzo di listino di 169€, salendo a 199€ per A57s nell'unica variante da 128 GB.

