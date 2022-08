OnePlus lancia dei nuovi auricolari cablati economici: per non rinunciare mai alla musica!

Uno dei motivi principali per cui alcune persone ancora preferiscono gli auricolari cablati a quelli Bluetooth, è che possono essere utilizzati sempre. Non c'è il rischio che possano scaricarsi nel bel mezzo della riproduzione della nostra canzone preferita: sono sempre pronti a far fluire il sound nelle nostre orecchie. Da OnePlus arrivano dei nuovi auricolari cablati: le Nord Wired Earphones 3.5 mm. Ecco i dettagli!

OnePlus Nord Wired Earphones 3.5 mm, i nuovi auricolari cablati per chi non vuole mai dire no alla musica

OnePlus Nord Wired Earphones 3.5 mm sono i nuovi auricolari cablati ideali per chi non vuole mai rinunciare ad ascoltare della buona musica, un'alternativa molto più economica agli auricolari Bluetooth, che possono scaricarsi tra un momento e l'altro e lasciarci, così, senza musica. Gli auricolari presentano dei tappi in silicone in tre diverse dimensioni, così da adattarsi meglio ad ogni tipo di orecchio e sono dotati di driver dinamici da 9.2 mm che garantiscono una qualità del suono molto elevata, con bassi potenti e alti ben definiti.

Lungo il cavo delle OnePlus Nord Wired Earphones 3.5 mm è presente un telecomando per il controllo della riproduzione musicale, del volume e delle chiamate, oltre che il microfono. I pulsanti possono essere utilizzati anche per attivare l'assistente vocale dello smartphone, mentre la certificazione IPX4 attesta il design resistente all'acqua degli auricolari.

Inoltre, proprio come accade con gli auricolari Bluetooth della serie Bullets, anche le OnePlus Nord Wired Earphones 3.5 mm presentano dei magneti che tengono insieme entrambi gli auricolari. Questi auricolari sono in vendita sul sito ufficiale del brand al prezzo di appena 19.99€ nella colorazione nera.

