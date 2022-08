OnePlus 8/8 Pro si aggiorna a OxygenOS 13 Beta e Android 13

Buone notizie per i possessori di OnePlus 8 e 8 Pro, due smartphone che sono stati appena aggiunti al programma per testare OxygenOS 13 Beta e Android 13. Il nuovo major update è stato annunciato negli scorsi giorni, ma ci vorrà ancora qualche mese affinché passi dalla fase di beta testing a quella di rilascio stabile per tutti. Nel frattempo, sorprende che dopo 10 Pro OnePlus abbia deciso di optare per la serie 8 per espandere il suo programma, anziché sulla più recente serie 9.

Parte l'aggiornamento OxygenOS 13 Beta con Android 13 per OnePlus 8 e 8 Pro

Se ve lo steste chiedendo, OxygenOS 13 e ColorOS 13 hanno molti punti in comune, come dimostra il primo hands-on. Ecco il changelog completo del nuovo aggiornamento OnePlus:

Design Aggiornamento a Quantum Animation Engine 4.0, con una nuova funzione di riconoscimento del comportamento, che riconosce gesti complessi e fornisce interazioni ottimizzate. Applica i movimenti fisici del mondo reale alle animazioni per farle sembrare più naturali e intuitive. Ottimizza i caratteri per una migliore leggibilità. Arricchisce e ottimizza le illustrazioni per le funzionalità incorporando elementi multiculturali e inclusivi.

Efficienza Aggiunge cartelle di grandi dimensioni alla schermata iniziale. Ora puoi aprire un'app in una cartella ingrandita con un solo tocco e girare le pagine nella cartella con un passaggio. Aggiunge il controllo della riproduzione multimediale e ottimizza l'esperienza delle Impostazioni rapide. Aggiunge più strumenti di markup per la modifica degli screenshot. Ottimizzato Shelf. Scorri verso il basso nella schermata Home per visualizzare Shelf per impostazione predefinita.

Interconnessione senza soluzione di continuità Ottimizza la connettività degli auricolari per offrire un'esperienza più fluida.

Personalizzazione Ottimizza Bitmoji per offrire più animazioni Always-On Display. Ottimizza Insight Always-On Display, con più personalizzazioni disponibili. Ottimizza Canvas Always-On Display, con più strumenti di disegno e colori delle linee disponibili.

Sicurezza & privacy Aggiunge una funzione di pixelizzazione automatica per gli screenshot della chat. Il sistema può identificare e pixelare automaticamente le immagini del profilo e visualizzare i nomi in uno screenshot della chat per proteggere la tua privacy. Aggiunge la cancellazione regolare dei dati degli appunti per la protezione della privacy. Ottimizza la cassaforte privata. L'Advanced Encryption Standard (AES) viene utilizzato per crittografare tutti i file per una maggiore sicurezza dei file privati.

Salute & Benessere digitale Aggiunge Kid Space, fornendo limiti di tempo sullo schermo, promemoria per la luce ambientale e funzioni di protezione degli occhi.

Ottimizzazione delle prestazioni Ottimizza gli effetti Dolby Sound con una migliore percezione del campo sonoro spaziale e una sorgente sonora più accurata.

Esperienza di gioco Aggiornamento a HyperBoost GPA 4.0 per stabilizzare il frame rate e bilanciare le prestazioni e il consumo energetico in scenari chiave.



Trattandosi di beta testing, l'aggiornamento OxygenOS 13 e Android 13 per OnePlus 8 e 8 Pro è ancora in via di sviluppo e sarà disponibile in maniera limitata. Quando sarà disponibile e installabile manualmente, lo troverete nell'articolo dedicato.

