OnePlus 10T in un video unboxing: il nuovo top svelato prima del lancio

Mancano solo poche ore al debutto del nuovo top di gamma di OnePlus, il primo modello del brand dotato dello Snapdragon 8+ Gen 1. Nonostante l'evento di lancio sia praticamente dietro l'angolo, qualcuno ha già pubblicato in rete un video unboxing dedicato a OnePlus 10T: il dispositivo viene mostrato a tutto tondo, insieme agli accessori presenti in confezione.

OnePlus 10T protagonista di un video unboxing a poche ore dal debutto

Con circa un giorno d'anticipo rispetto alla tabella ufficiale, ecco che OnePlus 10T ha fatto capolino attraverso un video unboxing. Conosciamo già parte delle specifiche tecniche del top di gamma, così come il suo design; tuttavia ora abbiamo ulteriori conferme, possiamo vederlo più da vicino dal vivo ed è possibile dare uno sguardo a quello che troveremo nella confezione di vendita. Di seguito trovate il video: non sappiamo se sarà rimosso, quindi approfittatene ora se siete curiosi.

Il dispositivo arriva con il solito box rosso, tipico di OnePlus; l'unità mostrata è caratterizzata dalla colorazione Moonstone Black, ma sappiamo che arriverà in commercio anche una variante Jade Green. Per quanto riguarda l'interno della confezione, abbiamo sia il cavo Type-C che un adattatore; ovviamente non manca il caricabatterie, una soluzione da 160W.

Ricordiamo, infatti, che OnePlus 10T sarà il primo smartphone del brand cinese dotato del supporto alla ricarica da 150W. Il video mostra il flagship a confronto con vari dispositivi (Nothing Phone 1, iPhone 13 Pro Max, Galaxy Note 20 Ultra). Volete saperne di più sul prossimo top di gamma? Date un'occhiata al nostro approfondimento, con tutti i leak e le conferme. Per quanto riguarda l'evento ufficiale, ricordiamo che l'appuntamento è fissato per il 3 agosto.

