Nubia compie 10 anni e potrebbe festeggiare con uno smartphone speciale

Di recente Nubia si è data parecchio da fare lanciando due top di gamma: non si tratta di dispositivi qualunque, ma di due flagship eleganti e potenti, dotati degli ultimi chipset di punta targati Qualcomm e di fotocamere stellari. Un bell'obiettivo centrato ma sembra che non sia finita qui: tira aria di Nubia Z40 10th Anniversary Edition, secondo un noto insider cinese!

Nubia Z40 10th Anniversary Edition certificato: sarà lui lo smartphone del decimo compleanno?

Procediamo per gradi: il 2022 rappresenta un traguardo importante per la compagnia cinese, dato che si tratta del suo decimo compleanno. Nubia è stata creata nel 2012 come sub-brand di ZTE, per poi diventare una realtà indipendente dal 2015 (resta comunque una società collegata alla casa madre).

Nel corso di quest'anno l'azienda ha presentato i flagship Z40 Pro (il primo Android con ricarica magnetica) e Z40S Pro: uno è dotato dello Snapdragon 8 Gen 1 mentre il secondo della versione Plus del SoC premium di Qualcomm. E ora starebbe per arrivare anche Nubia Z40 10th Anniversary Edition.

Il dispositivo è stato certificato dall'ente 3C con la sigla NX703J (ricordiamo che Z40S Pro presenta il numero di modello NX702J); il documento parla di uno smartphone 5G con ricarica da 66W ma non svela altro. Un noto leaker cinese riporta che il terminale potrebbe arrivare sul mercato come Nubia Z40 10th Anniversary Edition, una versione speciale dedicata al decimo compleanno del brand.

Il debutto è atteso per il mese di settembre ma ad oggi da Nubia tutto tace; non appena ci saranno novità vi aggiorneremo con le ultime notizie dedicate a questo misterioso dispositivo!

Per conoscere tutti i segreti di Nubia Z40 Pro date un'occhiata anche alla nostra recensione! Se invece preferite saperne di più sul modello Z40S Pro, eccovi il nostro approfondimento dedicato al flagship.

