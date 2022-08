NIU X Razer SQi è l’e-Scooter per i gamer: sembra uscito da Cyberpunk!

Razer ha collaborato con NIU per lanciare uno scooter elettrico dall'aspetto futuristico, che sembra quasi essere uscito da un videogioco cyberpunk. Si chiama NIU X Razer SQi Edition ed è un veicolo in edizione limitata che può raggiungere una velocità massima di 25 km/h, ideale per i piccoli spostamenti in città… senza però passare inosservati!

Ecco NIU X Razer SQi Edition, lo scooter elettrico che sembra essere uscito da un videogame

Questa potrebbe essere solo la prima creazione frutto della collaborazione tra Razer e NIU, che potrebbe in futuro portare al rilascio di altri veicoli elettrici dall'aspetto unico. Specie se si considera il feedback estremamente positivo che NIU X Razer SQi Edition è riuscito a ottenere, registrando sold-out nei 2 secondi successivi al lancio, avvenuto lo scorso 2 agosto.

Questo scooter elettrico presenta, infatti, un aspetto del tutto singolare, molto più aggressivo rispetto le altre proposte del mercato, con un corpo in finitura nera metallizzata, dettagli verde neon e un grande faro a forma di anello. Lo scooter pesa circa 50 kg, è dotato di un motore da 400 W e può raggiungere una velocità massima di 25 km/h.

La batteria di NIU X Razer SQi Edition è da 48 V (è disponibile anche un'opzione da 20 Ah o 24 Ah) ed offre un'autonomia fino a 65 km, per cui è perfetto per gli spostamenti quotidiani.

NIU X Razer SQi Edition è, per il momento, un'esclusiva per il mercato cinese. Qui, questo particolare scooter elettrico può essere acquistato al prezzo di 9.999 yuan, ovvero circa 1.450€ al cambio. Il veicolo è però andato sold-out nel giro di pochi secondi dalla sua uscita e, trattandosi di un prodotto in edizione limitata, non è ancora chiaro se ci sarà un secondo stock o meno.

