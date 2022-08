Motorola: ecco i modelli che si aggiorneranno ad Android 13

È tempo di aggiornamento ad Android 13: il team Google l'ha annunciato e rilasciato ufficialmente, e tutti i vari produttori si stanno per adeguare, compresa Motorola. Così come gli altri brand quali Xiaomi, OPPO, OnePlus, vivo e Samsung, anche l'azienda di proprietà di Lenovo sta per dare via al suo prossimo major update, in quanto diretta partner di Google.

Motorola pubblica la roadmap dei modelli che riceveranno l'aggiornamento ad Android 1

Ecco quali saranno i primi smartphone Motorola a ricevere l'aggiornamento ad Android 13:

Moto Edge (2022), Edge+ (2022), Edge 30, Edge 30 Pro

Moto G 5G (2022), G Stylus 5G (2022)

Moto G82 5G, G62 5G, G42, G32

I primi a riceverlo saranno gli attuali modelli di punta di casa Motorola, quelli appartenenti alla famiglia Edge, a cui seguiranno i vari modelli della serie G. Per il momento, però, il team di sviluppatori non ha ancora annunciato delle date ufficiali per nessuno di questi smartphone.

