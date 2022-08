Moto S30 Pro, in arrivo un altro flagship ultracompatto?

All'evento del prossimo 11 agosto, Motorola potrebbe alzare il sipario su ben tre nuovi smartphone. Oltre ai già vociferati e altrettanto attesi RAZR 2022 e Moto X30 Pro, l'azienda potrebbe presentare anche Moto S30 Pro. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutte le indiscrezioni trapelate in rete riguardo design, specifiche tecniche, disponibilità e prezzo di questo ulteriore smartphone.

Moto S30 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Moto S30 Pro sembra sfoggiare un design piuttosto sobrio, con una scocca posteriore caratterizzata dalla presenza di un'isola fotografica quadrata che ospita tre sensori e il flash LED, oltre il logo Motorola posto al centro. Lo smartphone sembra essere disponibile in due colorazioni, nera e blu, e presentare un ampio schermo con bordi curvi e punch hole per la selfie camera. Si dice che lo smartphone presenti un corpo ultracompatto, con uno spessore di appena 7.6 mm e un peso di 170 g.

Inoltre, Moto S30 Pro dovrebbe essere dotato di un display OLED da 6.55″ con frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Specifiche tecniche

Al momento, purtroppo, le informazioni relative alle specifiche tecniche di Moto S30 Pro scarseggiano. Stando alle indiscrezioni, tuttavia, dovrebbe trattarsi di un vero e proprio flagship mosso dall'ultimo processore di casa Qualcomm dedicato ai dispositivi di fascia alta, ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1, per cui ci aspettiamo prestazioni al top.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le immagini render pubblicate in rete in queste ultime ore mostrano una configurazione a tripla fotocamera, con un sensore principale che (per la dicitura che appare accanto la lente) sembra essere da 50 MP.

Passando alla batteria, Moto S30 Pro dovrebbe implementare una unità da 4.270 mAh con supporto per la ricarica rapida da 68W. Questo è tutto quello che è stato diffuso Online finora e, ci teniamo a ribadirlo, nulla di tutto ciò è stato confermato dall'azienda.

Moto S30 Pro – Disponibilità e prezzo

Moto S30 Pro potrebbe essere lanciato il prossimo 11 agosto insieme ad altri smartphone a marchio Motorola, ovvero RAZR 2022 e Moto X30 Pro. Al momento, non si hanno ancora informazioni sul prezzo di vendita del nuovo dispositivo.

