I migliori auricolari wireless | Classifica Agosto 2022

Con il passaggio al Bluetooth 5.2, ormai da qualche tempo, c'è stata una svolta nell'utilizzo di cuffie Bluetooth e, più in generale, di auricolari wire less. Contestualmente ha avuto ottimi risvolti la tecnologia TWS (True Wireless) che, se in un primo momento era appannaggio di prodotti più costosi, con il passare del tempo è stata offerta a prezzi sempre più bassi, fino a toccare anche 10€.

Allo stato attuale, infatti, grazie ad aziende come Xiaomi si è riusciti ad ottimizzare il rapporto qualità/prezzo. Proprio per questo – vista l'enorme mole di prodotti in vendita – è diventato sempre più difficile trovare le migliori cuffie Bluetooth e auricolari wireless. La guida all'acquisto in questione si pone proprio l'obiettivo di presentare una cernita tra le migliori cuffie wireless per diverse fasce di prezzo.

Le migliori cuffie Bluetooth e auricolari wireless | Agosto 2022

La nostra guida all'acquisto sugli auricolari True Wire less è basata sui migliori prodotti testati in review dal nostro staff e che, al tempo stesso, trovano un riscontro tra le offerte quotidiane che vi presentiamo sul canale Telegram. In ogni caso quindi, si tratta delle migliori soluzioni per rapporto qualità prezzo.

Mobvoi TicPods

I migliori auricolari TWS tra i 20€ e i 50€ (con ANC e senza)

Un paio di auricolari TWS dal rapporto qualità/prezzo eccellente, realizzate da uno dei brand più affidabili sulla piazza. Gli auricolari Mobvoi TicPods ANC offrono connettività Bluetooth 5.0, indossabilità in-ear e cancellazione attiva del rumore ANC fino a 35 dB. Il prezzo è sicuramente da “best buy” dato che parliamo di appena 19€!

Xiaomi Buds 3

I migliori auricolari TWS tra i 50€ e i 100€ (con ANC e senza)

Con le Xiaomi Buds 3 alziamo leggermente il tiro. Caratterizzate da uno stile sobrio e giovanile, le ultime cuffie TWS del brand non si fanno mancare proprio nulla. Cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB, Bluetooth 5.2, tanta autonomia e la possibilità di collegare due dispositivi contemporaneamente, il tutto ad un prezzo che non fa una piega!

RECENSIONE

Huawei FreeBuds Pro 2 & Soundcore Liberty 3 Pro

I migliori auricolari TWS sopra i 100€ (con ANC e senza)

Il ritorno di un mito: le Huawei FreeBuds Pro 2 cambiano leggermente stile rispetto alla precedente generazione, ma l'eleganza resta. La cancellazione del rumore fa il salto di qualità e si spinge fino ai 47 dB, è presente una tripla equalizzazione adattiva, la certificazione Hi-Res e bassi migliorati. Inoltre il brand cinese ha collaborato con Devialet per ulteriori ottimizzazioni.

Un'altra soluzione top da tenere sott'occhio sono le cuffie TWS Soundcore Liberty 3 Pro di Anker: un vero must, specialmente al prezzo scontato con coupon Amazon. Se volete saperne di più, eccovi anche la nostra recensione completa!

Honor EarBuds 3 Pro

I migliori auricolari TWS sopra i 100€ (con ANC e senza)

Concludiamo la nostra panoramica dei migliori auricolari true wireless, o TWS se preferite, per il mese di agosto 2022 con una modello di tutto rispetto. Stiamo parlando delle nuove Honor EarBuds 3 Pro, lanciate di recente in Italia. Si tratta di cuffie TWS premium dedicate a chi punta al massimo: dotate di un design ergonomico ed elegante, ospitano un doppio driver coassiale per bassi potenti ed alti cristallini. La cancellazione attiva del rumore adattativa (fino a ben 46 dB) riconosce in automatico lo scenario e adegua in modo intelligente l'ANC (tra le modalità Ultra, Comfort, Generale oppure in Chiamata). Grazie alla ricarica rapida 5C basteranno 5 minuti di carica per 2 ore di riproduzione musicale. Belle, stilose e complete!

LA NOSTRA PROVA: A CORRERE CON WATCH GS 3 E LE CUFFIE EARBUDS 3 PRO

