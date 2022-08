iQOO Neo 7 avrà 4 novità: display, fotocamera, SoC e ricarica

Sembra proprio che iQOO Neo 7 si prepari a confermare la bontà di un brand, come quello di vivo, che noi occidentali continuiamo a bramare in veste ufficiale. Era l'inizio del 2019 quando la compagnia asiatica annunciava il lancio di un sub-brand destinato a essere l'erede spirituale di OnePlus, riportando in auge il concetto di flagship killer. Lo stesso possiamo dire per il nuovo Neo 7, che si fregerà di specifiche di fascia alta ma a un prezzo più contenuto della media.

iQOO Neo 7 sta arrivando: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

Non sappiamo ancora come sarà fatto ufficialmente iQOO Neo 7, ma grazie ai leak che circolano in rete sappiamo come dovrebbe essere fatto il suo schermo. Lo smartphone dovrebbe integrare un display piatto in Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e sensore ID integrato, probabilmente con tecnologia Samsung AMOLED E5 rispetto a quella E4 del modello precedente Neo 6.

Specifiche e caratteristiche tecniche

Al posto dello Snapdragon 870 di Neo 6, con iQOO Neo 7 dovremmo assistere al ritorno del nuovo Dimensity 9000+ di casa MediaTek, lo stesso che troviamo sulla Dimensity Edition di Xiaomi 12 Pro. È un SoC a 4 nm TSMC con CPU octa-core (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,85 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Mali-G710 MC10, con tagli di memoria che dovrebbero essere 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile.

Non conosciamo ufficialmente ancora l'amperaggio della batteria a doppia cella (forse da 5.000 mAh), che dovrebbe offrire supporto alla ricarica rapida 120W, più potente degli 80W di Neo 6. Per ciò che concerne il comparto fotografico, si parla di una tripletta da 50+8+2 MP comprensiva di sensore Sony IMX766V con OIS, lo stesso visto su X70 Pro.

Prezzo e data d'uscita

Sembra che bisognerà attendere ancora per il lancio di iQOO Neo 7, visto che la presentazione ufficiale è prevista per il mese di ottobre. Mancano anche i dettagli riguardanti il prezzo: se ci basiamo su quelli di Neo 6, si dovrebbe partire da circa 2.799 yuan (circa 405€).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il