I migliori robot aspirapolvere cinesi | Classifica Agosto 2022

Ecco la nostra classifica dei migliori robot aspirapolvere cinesi. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo. Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

Ultimo aggiornamento: Agosto 2022

I migliori robot aspirapolvere

Proscenic 850T

Ormai sono sempre di più i robot aspirapolvere performanti che vengono proposti a prezzi accessibili e Proscenic 850T è uno di questi. Il robottino offere una potenza di aspirazione da 3.000 PA ed è dotato del sistema intelligente PANS 2.0, che consente di regolare automaticamente le performance durante le fasi di pulizia e di lavaggio dei pavimenti. Non manca il supporto agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Perché acquistare Proscenic 850T? Si tratta di un robot aspirapolvere di fascia media con buone caratteristiche ed un prezzo super invitante!

Yeedi Vac 2 Pro

Il robottino Yeedi Vac 2 Pro è uno dei più apprezzati: non solo offre una potenza di 3.000 PA, la funzione di lavapavimenti ed un'autonomia abbastanza elevata (si parla di circa 240 minuti), ma è anche un modello efficiente nell'evitare gli ostacoli grazie al sistema di rilevamento 3D. Completa il quadro la mappatura intelligente degli ambienti, per una pulizia profonda ed accurata!

Perché acquistare Yeedi Vac 2 Pro? Il motivo è semplicissimo: non solo si tratta di una soluzione completa ed affidabile, ma è ancora in sconto a soli 379€ su Amazon (cliccando su “Applica Coupon” nella pagina del prodotto).

Imou L11

Imou L11 è una soluzione accessibile accompagnata da una pratica dock per l'autopulizia: si tratta di uno dei robot aspirapolvere più interessanti della sua fascia di prezzo. Aspira e lava i pavimenti, offre una potenza di 2.700 PA, è in grado di mappare in modo intelligente e veloce tramite laser ed offre un'autonomia fino a 110 minuti. Silenzioso ed efficiente, perfetto per darvi una mano con le pulizie di casa!

Perché acquistare Imou L11? Il rapporto qualità/prezzo è imbattibile dato che comprende anche la dock di svuotamento!

Dreame D9 Max

Potevamo parlare di robot senza citare Dreame? Domanda retorica e infatti eccovi serviti con Dreame D9 Max. L'intramontabile robottino aspira a 4.000 PA, è equipaggiato con una capiente batteria da 5.200 mAh, presenta il supporto ad Alexa e funge anche la lavapavimenti. Il sistema di rilevamento laser permette di beneficiare di una mappatura precisa: il robot riconosce gli ostacoli celermente, in modo da non creare fastiti.

Perché acquistare Dreame D9 Max? Uno dei modelli lava & aspira del brand tra i più efficienti, potenti ed economici!

Dreame W10

Con Dreame W10 il livello si alza di parecchio: abbiamo una potenza di aspirazione di 4.000 PA, ritroviamo una dock di svuotamento ed è presente una batteria bestiale, da 6.400 mAh (che si traduce in tante ore di pulizia). Inoltre parliamo di una soluzione che aspira, lava (con un super mop) ed asciuga i pavimenti: insomma, voi dovete solo mettervi comodi e alle pulizie penserà il vostro robottino!

Perché acquistare Dreame W10? Il top, con uno sconto di quasi 200€: se non avete timore di spendere qualcosina in più, allora è un'ottima scelta!

Honiture Q6 Pro

La nostra guida all'acquisto dedicata ai robot aspirapolvere più interessanti del mese di agosto 2022 si conclude con Honiture Q6 Pro. Ancora una volta troviamo un prodotto dal prezzo interessante, dotato di una dock di autopulizia, una potenza di aspirazione di 3.000 PA ed una batteria capiente, da 5.200 mAh (per circa 300 minuti di autonomia). Anche a questo giro abbiamo i controlli vocali tramite Alexa, un sistema di navigazione LiDAR e fino a 30 giorni di libertà (ricordiamo che il robottino si svuota da solo grazie alla dock da 3 litri).

Perché acquistare Honiture Q6 Pro? Un buon compromesso tra qualità e prezzo per un brand che si sta rivelando sempre più affidabile.

