Huawei rifarà il look alla fotocamera di P50 Pro

La serie Huawei P50 ha potenzialità importanti sebbene sia passata leggermente in sordina a causa delle note limitazioni. Uno dei punti di forza, specie per P50 Pro, era sicuramente la fotocamera che Huawei pare voglia migliorare in una sorta di rilancio in occasione della presentazione della serie Mate 50.

Il nuovo Huawei P50 Pro con il meglio delle fotocamere Sony: tutti i sensori da un leak

A parlare della nuova line-up fotografica del rinnovato P50 Pro è stato il leaker Digital Chat Station, che ha parlato di una nuova quad-camera con sensori molto noti e che possono fare la differenza in ambito fotografico. Il brand, nella prima edizione della serie P50, non aveva annunciato quali sarebbero stati i sensori, mentre stavolta pare sia più chiara la situazione.

Si partirebbe dal Sony IMX766 da 50 MP, a cui si aggiungono un ultra-grandangolare IMX688 da 13 MP, un monocromatico IMX600 da 40 MP e per finire un utile periscopio 3.5x prodotto da OmniVision OV64B. Una composizione di sensori effettivamente molto competitiva e che metterebbe P50 Pro in buona luce in termini di scatto, nonostante già la versione originale fosse molto potente, ma all'epoca ottimizzata da Leica. Non ci sarà ancora la mano di XMAGE, ma immaginiamo che qualche lavoro non ufficiale sia stato fatto.

Scopriremo dunque il prossimo 6 settembre 2022 se Huawei porterà sicuramente il nuovo P50 Pro, magari insieme al nuovo Pocket mid-range, nella stessa scena dei Mate 50 o se troveremo un evento separato.

