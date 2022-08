Dove comprare Redmi K50 Ultra, il nuovo campione con Snap 8+ Gen 1

Oltre allo Xiaomi MIX Fold 2, il brand ha presentato anche un altro top gamma, ma da parte di Redmi. Infatti, il Redmi K50 Ultra è uno dei flagship più completi del sub-brand di Xiaomi e se siete desiderosi di provarlo, vi spieghiamo dove poterlo comprare al miglior prezzo.

Redmi K50 Ultra: dove comprare il nuovo top gamma

Il Redmi K50 Ultra rappresenta attualmente il meglio che offre il brand affiliato a Xiaomi a catalogo. Con il suo display AMOLED a 12-bit e finalmente con sblocco impronte sotto il pannello, prima volta per Redmi, ma anche con tutta la potenza dello Snapdragon 8+ Gen 1, garantisce sicuramente prestazioni sia in gioco che nella multimedialità. All'appello non mancano una batteria da 5.000 mAh e una ricarica a 120W, così da non dover temere di restare senza autonomia. In chiusura di riepilogo, non possiamo dimenticare una fotocamera da 108 MP Samsung HM6, per scatti molto definiti. Bando alle ciance però e scopriamo dove comprare Redmi K50 Ultra.

Per tutti i dettagli sul nuovo flagship Redmi date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente MIUI 13 con Android 12 (versione CN, anche se con PlayStore già installato): le lingue supportate sono dunque inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al top gamma Redmi.

