Il monitor da gaming Xiaomi 2K da 27″ ad un super minimo storico

Il gaming è nel tempo diventato una cosa “seria” per tanti utenti che oggi spingono molto su attrezzature sempre più prestanti. Ma ad un bel PC da gaming va abbinato senza dubbio un ottimo display e questo potrebbe essere lo Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27″, attualmente al minimo storico grazie all'offerta con codice sconto su Banggood con tanto di spedizione dall'Europa.

Aggiornamento 20/08: il monitor da gaming di Xiaomi scende al minimo storico su Banggood. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27″: il display da gioco scende di prezzo su Banggood

Sebbene non ampio come l'iconico Mi Curved Monitor, il nuovo Mi 2K si avvale di ben pannello appunto con risoluzione 2560 x 1440 pixel IPS da 27″, quindi in 16:9, che si avvale di una gamma DCI-P3 del 95%, oltre ad una gamma sRGB del 100%. Molto interessante anche la dimensione minima delle cornici, che permettono un campo di visuale molto ampio.

Ma le prestazioni? Sicuramente di prim'ordine. Infatti, si parte dal refresh rate a 165 Hz, molto utile nei giochi online così come il tempo di risposta di 1 ms (IMBC) e 4 ms (GTG). Per le proprietà fisiche, molto interessante avere la staffa regolabile per poterne regolare rotazione ed inclinazione. Inoltre, è presente una disposizione VESA 400. Per le porte, abbiamo 1 DP 1.4, 1 HDMI 2.0, 1 USB IN, 1 USB 3.0, 1 ingresso audio e l'entrata di alimentazione.

Trovate quindi Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor disponibile in offerta con codice sconto su Banggood, con la possibilità di riceverlo in breve tempo grazie alla spedizione dall'Europa. Ricordiamo però che per ottenere il prezzo indicato, bisogna riscattare il Coupon del 5% nella pagina dedicata. Di seguito è presente il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

