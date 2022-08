Ultenic T10: il robot per la pulizia completa a meno di 330€

Quando ci si approccia a robot vacuum, magari anche lavapavimenti, con base di svuotamento, i prezzi non sono mai benevoli. C'è però un brand che fa del rapporto qualità/prezzo il suo perché ed è Proscenic, che con il suo Ultenic T10 in offerta con codice sconto su Geekbuying vi permette di avere un prodotto completo e soprattutto in breve tempo, grazie alla spedizione dall'Europa.

Codice sconto Ultenic T10: come risparmiare sul robot aspirapolvere con base di svuotamento in offerta

L'Ultenic T10 è un prodotto che, alla vista, non differisce troppo dai modelli della stessa categoria, così come non differisce troppo la sua base di svuotamento. Ma sono le sue caratteristiche tecniche a renderlo molto interessante. Partiamo infatti da una potenza di aspirazione fino a 3.000 Pa, permette di pulire in più scenari domestici senza sforzi. Molto interessante il fatto che il motore si a marchio Nidec, una delle migliori aziende giapponesi del settore.

Dicevamo di un robot aspirapolvere con lavapavimenti ed in effetti, abbiamo non solo un contenitore per la polvere da 280 ml, ma anche un serbatoio d'acqua fino a 300 ml. In più, anche l'autonomia è dalla nostra parte, grazie al modulo da 5.200 mAh a marchio LG, che garantisce fino a 280 minuti di pulizia. Ovviamente, non mancano supporti smart come l'applicazione dedicata e quello per gli assistenti vocali, come ogni brand degno di questo nome. Parlando infine della base di svuotamento, il serbatoio da 4.3 litri permette un raccoglimento fino a 60 giorni senza sostituzione. Per tutto il resto, potete consultare la nostra recensione.

Per chi volesse acquistare Ultenic T10 di Proscenic, può rifarsi dunque alla sopracitata offerta di Geekbuying, che ve lo porta ad un super prezzo con il codice sconto dedicato e la spedizione dai magazzini europei gratuita. Trovate il link qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

