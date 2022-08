Tronsmart Trip è lo speaker da portare in viaggio: il tuo compagno di avventure, a soli 16€!

Anche se il mese di agosto sta volgendo al termine non significa di certo che le vacanze sono finite: in tanti stanno partendo in questi giorni oppure hanno rimandato le ferie a settembre. Se anche voi partirete nelle prossime settimane e siete in cerca di uno speaker Bluetooth per portare la vostra musica in viaggio, al mare o in qualsiasi altro luogo, eccovi la soluzione perfetta: Tronsmart Trip scende ad un prezzo super con codice sconto e c'è anche la spedizione rapida dall'Europa!

Tronsmart Trip: lo speaker Bluetooth da viaggio scende al minimo con codice sconto

Caratterizzato da dimensioni compatte ed uno stile fresco, giovanile e colorato, Tronsmart Trip è lo speaker Bluetooth portatile perfetto per i vostri viaggi, ma anche per una “semplice” serata in spiaggia (all'insegna della buona musica). Il dispositivo è dotato di due altoparlanti stereo da 10W con driver da 13 mm e tecnologia SoundPulse Audio, offre la stabilità del Bluetooth 5.3 ed è in grado di restituire fino a 20 ore di autonomia (con volume al 50%).

Parliamo di un prodotto con resistenza all'acqua certificata IPX7, dotato di una batteria da 2.000 mAh ricarica tramite Type-C e fornito anche di un pratico ingresso Aux.

La migliore occasione per risparmiare sull'acquisto dello speaker Bluetooth portatile Tronsmart Trip arriva da Geekbuying, grazie ad un nuovo codice sconto: il prezzo diventa ancora più goloso, con tanto di spedizione gratis dai magazzini in Europa. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare.

