Tronsmart Onyx Ace Pro: l’aptX ad un prezzo regalato

Tronsmart Onyx Ace sono state sicuramente delle ottime cuffie per ciò che offrivano, come vi raccontiamo in recensione, ma il brand ha deciso comunque di effettuare un upgrade in merito. Infatti, le Tronsmart Onyx Ace Pro, ora in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un prezzo imperdibile e ora con spedizione dall'Europa, sono la giusta rispolverata che serviva al precedente modello.

Codice sconto Tronsmart Onyx Ace Pro: come risparmiare sulle cuffie TWS in offerta

Se le guardiamo esteticamente, le Onyx Ace Pro non sono molto lontane dalle Ace standard, quindi mantengono sia il form factor semi-in ear, sia la custodia vista in precedenza. A migliorare sono invece le specifiche tecniche, a cominciare dalla scelta del chipset Bluetooth. Infatti, troviamo il Qualcomm QCC3040 che permette di ottenere lo standard 5.2 ma non solo. Infatti, ottiene anche aptX adaptive e Qualcomm cVc per le chiamate senza disturbi.

Migliora anche l'autonomia, con 6.5 ore di ascolto consecutivo e fino a 27 ore di ascolto grazie al case. Resta la certificazione IPX5, mentre tra le altre funzioni accogliamo il One Key Recovery e soprattutto la Gaming Mode, assente in precedenza. Non mancano infine i controlli touch ma soprattutto la possibilità di utilizzare gli assistenti vocali.

Per poter acquistare le cuffie TWS Tronsmart Onyx Ace Pro, non dovrete far altro che sfruttare l'offerta con codice sconto su Geekbuying, che ve le spedisce comunque in maniera rapida, visto che arrivano dai magazzini europei dello store. Trovate il box con il link all'acquisto qui in basso. N.B. se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte su Tronsmart e non solo? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il