Rientri a scuola? Il Mini PC Trigkey Green G3 ha ciò che serve

Che si voglia creare un piccolo ufficio personale in casa per lavorare o per studiare, spesso si deve fare i conti con gli spazi ristretti. Dunque, un Mini PC Windows può essere ciò che può risolvere l'ingombro, specie se si tratta del Trigkey Green G3, ora in offerta lampo sullo store di Banggood.

Trigkey Green G3: come risparmiare sul Mini PC Windows in offerta

Il Mini PC Trigkey si presenta, come molti della sua categoria, compatto e ben realizzato, grazie all'ABS di ottima qualità, con tanto di condotto dell'aria per dissipare il calore durante l'utilizzo. Passando al comparto tecnico, troviamo un chipset Intel Celeron N5100 fino a 2.8 GHz, quindi di ultima generazione, a cui si abbinano 8 GB RAM DDR4 ed un SSD SATA M.2 2.933 Mhz da 256 GB.

Oltre a ciò, troviamo anche una scheda grafica Intel UHD Graphics, mentre per le porte troviamo 4 ingressi USB 3.0, due ingressi HDMI con supporto al 4K/60 Hz, una porta LAN 1000 Mbps, un ingresso jack da 3.5 mm e anche un sistema di blocco. Il sistema operativo è Windows 10, ma grazie alle proprietà hardware del Mini PC, potrete aggiornare il Green G3 a Windows 11. Infine, per la dissipazione è presente una ventola dedicata.

