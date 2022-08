Teclast T40 Plus a 152€: display 2K e 4G per accompagnarti in vacanza!

La compagnia cinese presenta il tablet Android Teclast T40 Plus, ancora una volta una soluzione low budget ma che non rinuncia a qualche caratteristica di tutto rispetto: andiamo a scoprire le novità del terminale, tra design, specifiche tecniche e prezzo di vendita in offerta con codice sconto su Banggood.

Aggiornamento 03/08: il tablet low budget di Teclast torna in sconto ad un prezzo super, sempre con spedizione EU. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo!

Teclast T40 Plus ufficiale: tutto sul nuovo tablet low budget

Design e display

Il design del nuovo Teclast T40 ricalca quanto visto con la generazione precedente grazie alla presenza di un pannello IPS in-Cell da 10.4″ (in 16:9); tuttavia a questo giro abbiamo una risoluzione in 2K (2000 x 1200 pixel), la quale dovrebbe offrire una maggiore nitidezza nella visualizzazione del display, in modo da rendere l'esperienza visiva più confortevole.

Inoltre abbiamo una maggiore ottimizzazione delle cornici, che risultano più sottili. L'azienda cinese sostiene poi di aver migliorato anche il touch, in modo da ottenere una risposta al tocco più veloce e sensibile (forse ricorderete che questo era uno dei difetti del predecessore, qui trovate la nostra recensione).

Hardware

Il cuore del nuovo tablet è il chipset Unisoc Tiger T618, soluzione octa-core con architettura Cortex-A75, una frequenza massima da 2 GHz e grafica Mali-G52 3EE. Presente all'appello il supporto alla connettività 4G mentre l'autonomia è affidata ad una batteria da 8.000 mAh (ricaricabile tramite Type-C); anche in questo caso l'azienda parla di miglioramenti, con un consumo energetico ottimizzato.

In termini di audio non manca una configurazione a quattro speaker mentre lato memorie abbiamo 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La fotocamera principale ospita un sensore da 8 MP mentre frontalmente trova spazio un modulo da 5 MP. Lato software troviamo Android 11 mentre non manca il supporto GPS per la navigazione satellitare.

Codice sconto Teclast T40 Plus: prezzo, disponibilità ed offerte

Il tablet 4G LTE Teclast T40 Plus torna in offerta su Banggood con codice sconto dedicato e spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Insomma, se cercate un tablet economico con 4G e Android 11, approfittatene ora: di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

N.B. – per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon del 5% tramite questo link!

