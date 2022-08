Casa sempre brillante con Dreame D9 Max, ora al minimo storico su Amazon

Può aspirare lo sporco, polvere e peli animali da superfici e pavimenti, ma anche lavare a fondo ogni angolo della casa mentre voi ve ne state seduti sul divano o siete impegnati in qualche altra attività. Parliamo di Dreame D9 Max, un potente robot aspirapolvere e lavapavimenti che diventa ora ancora più accessibile grazie all'offerta dedicata. Ecco i dettagli!

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame D9 Max in super offerta su Amazon

Dreame D9 Max è un potente robot aspirapolvere che, oltre a raccogliere sporco, polvere e peli animali da diversi tipi di superfici (anche tappeti), può persino svolgere la funzione di lavaggio, così da pulire in modo completo e profondo tutta la casa.

Il dispositivo supporta quattro diversi livelli di aspirazione per una potenza massima di 4.000 PA, mentre la tecnologia di navigazione LiDAR garantisce una mappatura più veloce e precisa, prevenendo gli ostacoli e pianificando il miglior percorso di pulizia possibile. Terminata la sessione di pulizia, Dreame D9 Max ritorna automaticamente alla sua stazione di ricarica per fare il pieno di autonomia e prepararsi alla sessione successiva. A tal proposito, ricordiamo che il robot aspirapolvere garantisce fino a 150 minuti di autonomia con una sola ricarica. A noi è piaciuto molto!

Come anticipato, Dreame D9 Max può essere acquistato su Amazon ad un prezzo scontato, il che rende questo potente robot aspirapolvere ancora più interessante! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

