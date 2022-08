Redmi Book Pro 15 2022: tutta la potenza AMD Ryzen ad un prezzo bomba!

Sono passati alcuni mesi dal lancio dell'ultimo notebook top della costola di Xiaomi ma per fortuna l'attesa è finita. Redmi Book Pro 15 2022 è finalmente disponibile anche per noi Mi Fan occidentali e in questo articolo andiamo a raccogliere le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto. È lo store Banggood a dare il via, con tutte le versioni a prezzo ribassato con Coupon: ecco come risparmiare sull'acquisto del vostro nuovo portatile top di gamma!

Aggiornamento 18/08: il Redmi Book Pro 15 è ora disponibile in offerta con codice sconto anche in versione Ryzen. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Codice sconto Redmi Book Pro 15 2022: tanta potenza e zero compromessi

Il nuovo notebook top alza il tiro rispetto alla generazione precedente e continua a puntare alle stelle: potenza e stile, ovviamente con un occhio puntato al gaming. Il terminale adotta un ampio pannello da 15.6″ con risoluzione 3.2K (3.200 x 2000 pixel), refresh rate a 90 Hz, rapporto in 16:10 e gamma cromatica 100% sRGB. Il corpo, realizzato in lega di alluminio, è ancora più sottile: la massima potenza e la massima portabilità!

Passando al comparto tecnico è possibile scegliere tra i processori Intel Core di dodicesima generazione i5-12450H e i7-12650H, sia con grafica integrata che con NVIDIA GeForce RTX2050. Per la versione AMD invece abbiamo il chip Ryzen 5-6600H con scheda grafica Radeon 660M. Tutte le versioni adottano 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage SSD mentre l'autonomia è affidata ad una batteria da 72 Wh. Lato software è presente Windows 11 mentre se volete un piccolo assaggio della qualità dei notebook Xiaomi/Redmi, eccovi la recensione della versione precedente (Pro 15 2021).

Quali sono le migliori occasioni in offerta lampo e con codice sconto dedicate a Redmi Book Pro 15 2022? Il super notebook della costola di Xiaomi ha debuttato su Banggood in tutte le versioni e ovviamente non potevano mancare dei coupon dedicati. Nello specifico però, il modello Ryzen ad essere ora in promozione ad un prezzo davvero ottimo. Di seguito trovate i link all'acquisto, insieme ai codici da riscattare per risparmiare, ricordandovi però di riscattare il Coupon del 5% nella pagina dedicata: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

