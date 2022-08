Il regalo perfetto per un Nerd? OnePlus Nord 2 x Pac-Man, al minimo storico su Amazon!

Voglia di uno smartphone diverso dal solito ma sempre con un occhio alle performance? Siete dei nostalgici amanti del passato e dei giochi iconici della vostra infanzia? Allora puntate su OnePlus Nord 2 x Pac-Man: un dispositivo unico e stiloso, con buone specifiche ed un prezzo super goloso, minimo storico, grazie a quest'offerta targata Amazon!

OnePlus Nord 2 x Pac-Man: come risparmiare sull'acquisto della versione speciale

Per quanto riguarda le specifiche, OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition riprendere le caratteristiche del modello standard (date un'occhiata alla nostra recensione). Abbiamo un display AMOLED da 6.43″ Full HD+ a 90 Hz, l'intramontabile Alert Slider, il chipset Dimensity 1200-AI 5G, la super ricarica da 65W ed una fotocamera principale da 50 MP (con un modulo selfie da 32 MP). A cambiare sono il look e la confezione: quest'ultima si arricchisce con alcuni gadget a tema, mentre il dispositivo sfoggia uno stile particolare, che richiama la celebre pallina gialla.

Siete in cerca dell'occasione migliore per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto, sull'acquisto di OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition? Il miglior prezzo del momento è su Amazon: solo 375€ per mettere le mani su questa versione speciale (da 12/256 GB)! Tutto ciò che dovrete fare è spuntare il Coupon in pagina. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: non dimenticate di cliccare su Applica Coupon per ottenere il prezzo indicato.

