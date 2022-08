La nuova telecamera esterna 4K ESCAM vi tiene al sicuro e costa meno di 40€

Siete in cerca di una IP Camera accessibile e completa? Allora l'ultima novità lanciata su Banggood fa di certo al caso vostro. ESCAM QF800 è una telecamera di sicurezza ricca di funzionalità e con risoluzione 4K, da utilizzare per ambienti esterni: il prezzo si dimezza grazie all'offerta lancio con codice sconto!

ESCAM QF800 debutta su Banggood: occasione con codice sconto, già dal lancio

La nuova telecamera ESCAM QF800 è una soluzione da esterno votata alla massima sicurezza. Il dispositivo presenta un design sobrio, è facile da installare ed è dotato di un sensore da 8 MP in grado di effettuare riprese in 4K (3840 x 2160 pixel). In questo modo si potrà beneficiare di immagini nitide e precise, una vera manna dal cielo quando si parla di sicurezza e privacy!

Grazie al rilevamento umano AI – tramite il nuovo algoritmo integrato – potrete dormire sonni tranquilli: l'IP Camera è in grado di riconoscere le figure umane in modo accurato, in modo da evitare falsi allarmi.

L'audio bidirezionale permette di comunicare in tutta comodità e sicurezza, mentre la protezione di grado IP66 rende il dispositivo adatto all'uso esterno anche sotto le intemperie. Non manca poi la visione notturna intelligente, un must have per la categoria. Per concludere, vi segnaliamo che si tratta di un modello Pan/TILT, quindi dotato di un corpo in grado di effettuare movimenti in orizzontale (destra/sinistra) e in verticale (su/giù).

Ripetiamo la domanda con qui abbiamo iniziato questo articolo: siete in cerca di una IP Camera accessibile e completa? La telecamera di sicurezza esterna in 4K ESCAM QF800 debutta in offerta con codice sconto su Banggood: date un'occhiata per saperne di più! Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare.

