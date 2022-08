AOVOPRO M365 Pro sfreccia in super offerta: rendi comodo lo spostarsi in città

Avere oggi un mezzo elettrico per spostarsi in città è diventato quasi fondamentale e magari, si prova spesso a risparmiare il più possibile. Una soluzione ideale per questo può essere il monopattino elettrico AOVOPRO M365 Pro, che trovate in offerta con codice sconto su Geekbuying, con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto AOVOPRO M365 Pro: come risparmiare sul monopattino elettrico in offerta

Come è strutturato il monopattino AOVOPRO? Abbiamo un corpo in alluminio sportivo e minimale, che punta ad adattarsi al meglio alla quotidianità urbana. Quanto alle ruote, troviamo pneumatici da 8.5″, ottimi per la città, a cui troviamo abbinati doppi freni, anteriore e posteriore, ma anche una comoda luce LED per le passeggiate in notturna.

Tra le funzioni di mobilità, troviamo un motore da 350W, a cui si abbina una batteria da 10.5 Ah, il che permette di ottenere un'autonomia fino a 35 km, con una velocità massima di 25 km/h. Per monitorare il tutto, è possibile utilizzare il comodo display LCD che ci porta dati su velocità e modalità di utilizzo. Non mancano poi la certificazione IP64 e la possibilità di piegarlo e quindi trasportarlo facilmente.

Se volete acquistare il monopattino elettrico AOVOPRO M365 Pro, potete affidarvi dunque all'offerta di Geekbuying, che grazie ad un codice sconto dedicato, ve lo porta ad un prezzo piuttosto competitivo. Ovviamente, senza dimenticare la comodità della spedizione dai magazzini europei dello store. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

