AirAux AA-ER6: le cuffie gaming che vi faranno dimenticare i fili

Il gaming, che sia da PC o mobile, trova in alcuni accessori dei must have imprescindibili, tra cui proprio le cuffie. E se siete alle prime armi e volete testare un buon prodotto senza però spendere troppo, le cuffie gaming Bluetooth AirAux AA-ER6, di casa BlitzWolf, possono fare al caso vostro, specialmente in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Codice sconto AirAux AA-ER6: come risparmiare sulle cuffie da gaming Bluetooth in offerta

Le cuffie AirAux sono di tipo over-ear, questo perché troviamo dei driver dinamici da 40 mm, che oltre a ad avvolgerci completamente, restituiscono anche una qualità audio di buon livello. Proprio i padiglioni auricolari trovano all'esterno delle luci RGB per creare effetti in game come ogni gamer che si rispetti.

Dicevamo di cuffie wireless ed in effetti troviamo un chip Bluetooth 5.2 per una migliore stabilità di connessione, ma ciò non toglie che possiate utilizzare le cuffie con il cavo AUX oppure addirittura, sempre senza fili, con schede TF. E se smettete di giocare e volete godervi un po' di musica o un bel film, vi basterà staccare il microfono. La batteria inoltre non è un problema, in quanto il modulo da 400 mAh garantisce fino a 45 ore di utilizzo per questo dispositivo.

Potete dunque acquistare le cuffie AirAux AA-ER6 in offerta con codice sconto grazie allo store di Banggood, che non solo ve le porta ad un prezzo piccolo, ma vi permette anche di riceverle in breve tempo grazie alla comoda spedizione dai suoi magazzini europei. Trovate il box con il Coupon qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il