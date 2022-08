ASUS Zenfone 9 apre le porte del programma beta di Android 13

A fine luglio ASUS ha lanciato il suo nuovo top di gamma, un dispositivo compatto, dallo stile piacevole e caratterizzato da buone specifiche. Sì, l'ultima aggiunta alla serie di punta del brand intriga non poco e ora arriva un'altra novità che farà felici gli utenti sempre attenti agli aggiornamenti. È possibile iscriversi alla beta di Android 13 dedicata ad ASUS Zenfone 9: ecco come fare per provare a partecipare!

ASUS Zenfone 9: come partecipare alla beta di Android 13

Il nuovo flagship è arrivato con Android 12 a bordo, ma è già tempo di provare la versione successiva dell'OS del robottino verde. Ovviamente non vi è la certezza di essere selezionati, ma tentar non nuoce; inoltre ricordiamo che provare la beta di Android 13 non invalida la garanzia del vostro dispositivo. Il programma può essere abbandonato in qualsiasi momento, ripristinando la precedente versione software.

Come fare per partecipare alla beta di Android 13 | ASUS Zenfone 9 Entrare in Impostazioni, Sistema, Aggiornamento del Sistema e cliccare sull'icona in altro a destra. Dalle impostazioni del telefono, entrate nelle sezione dedicata agli aggiornamenti e nelle relative impostazioni. Scegliere la voce Iscriviti al programma di beta test. Vi permette di entrare nella sezione dedicata alla beta: ricordate che gli utenti accettati riceveranno una mail di conferma all'indirizzo utilizzato per la registrazione ad ASUS Member. Leggere le note informative e selezionare Accetta. È sempre importante dare un'occhiata a note informative ed accordi sulla privacy, prima di procedere. Cliccare su Invia. L'iscrizione al programma Beta Test di Android 13 per ASUS ZenFone 9 è conclusa.

Come al solito, vi ricordiamo che le versioni beta sono software di prova e quella dedicata ad Android 13 per ASUS Zenfone 9 non fa eccezione. Si tratta di build instabili che potrebbero presentare bug e malfunzionamenti: lo scopo del beta test è proprio quello di individuare tali criticità prima del rilascio della versione stabile. Quindi valutate con criterio se passare o meno alla beta!

